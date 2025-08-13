По его словам, Трамп четко выразил позицию, что НАТО не должно быть их частью, потому что это важный аргумент для России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любые возможные территориальные уступки Украины должны быть напрямую связаны с гарантиями безопасности. Об этом пишет газета Le Monde.

По его словам, президент США Дональд Трамп четко выразил позицию, что НАТО не должно быть их частью, потому что это важный аргумент для России.

"Президент Трамп чётко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня: тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны", - сказал он.

Видео дня

В то же время США и все союзники, по мнению Трампа, должны войти в эти гарантии, что Макрон назвал принципиальным уточнением.

Французский президент также отметил, что во время переговоров Трамп отмечал, что хочет, чтобы во время встречи на Аляске США смогли добиться прекращения огня между Украиной и Россией.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что должны быть действительно надежные гарантии безопасности для Украины, а президент Дональд Трамп "сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать".

"Согласовали общие принципы - пять принципов. Это формат переговоров: все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Должны готовить трехсторонний формат разговора. Должно быть прекращение огня - номер один. Должны быть гарантии безопасности - действительно надежные. И сегодня президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - заявил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: