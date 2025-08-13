Он отметил, что Россия не может иметь права вето относительно европейской и натовской перспективы Украины.

Должны быть действительно надежные гарантии безопасности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать". Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что неделю продолжались интенсивные коммуникации между европейскими лидерами, Европой и США. Сегодня общие позиции были обсуждены с президентом Штатов, а перед этим состоялся координационный разговор между европейскими лидерами.

"Согласовали общие принципы - пять принципов. Это формат переговоров: все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Должны готовить трехсторонний формат разговора. Должно быть прекращение огня - номер один. Должны быть гарантии безопасности - действительно надежные. И сегодня президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - отметил Зеленский.

Кроме того, добавил он, Россия не может иметь права вето относительно европейской и натовской перспективы Украины, и мирные переговоры "следует сочетать с надлежащим давлением на Россию".

"Санкции должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске. Это эффективные принципы. Важно, чтобы они сработали", - подчеркнул глава государства.

Также, отметил Зеленский, была обсуждена и ситуация на поле боя. Президент подчеркнул:

"Я сказал президенту Соединенных Штатов Америки и всем нашим европейским коллегам: "Путин блефует". Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание".

Он добавил, что Путин "блефует, будто санкции для него не важны и что они не работают".

"На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Это правда, у России в несколько раз больше оружия, в том числе артиллерии - в три раза - и подобного, но также у России в три раза больше потерь. И это факт", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что Путин "точно не хочет мира, он хочет оккупации нашего государства". "Нам нужно дальнейшее давление ради мира - не только американские, но и европейские санкции. И вместе наш союз партнеров действительно может остановить войну Путина", - заметил он.

Кроме того, добавил Зеленский, говорили и о встрече на Аляске.

"Мы надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня, немедленное прекращение огня, - об этом неоднократно говорил президент Соединенных Штатов Америки. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт, и мы обсудим все результаты - если они будут, - и мы определим следующие наши уже взаимные шаги", - сообщил президент.

Встреча Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, 15 августа Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске. В то же время он заявил, что есть хороший шанс на вторую встречу по Украине после саммита с Путиным.

"Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал", - отметил Трамп.

Он также заявил, что если "не получит необходимые ответы" во время встречи с Путиным, то следующей встречи не будет.

