Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что он "хочет добиться прекращения огня на Украине во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным". Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.

Выступая перед СМИ после телефонного разговора, Макрон сообщил журналистам, что лидеры также поддержали призывы к более активному обмену пленными и освобождению украинских детей, похищенных Россией во время войны.

Он также сказал, что Трамп заверил европейских лидеров в том, что любые территориальные вопросы, связанные с Украиной, не могут быть решены без участия Украины, добавив:

"И мы поддерживаем эту позицию".

Макрон также заявил, что лидеры ясно дали понять, что должна быть чёткая связь между любыми потенциальными территориальными уступками и гарантиями безопасности для Украины.

Встреча Трампа с Путиным

Издание Politico писало, что Трамп в преддверии пятничной встречи с Путиным общается с европейскими лидерами и даже разрабатывает общую стратегию, что является отходом от его обычного подхода, основанного на самоуправлении. Однако союзники Украины не уверены, что готовы доверять этим разговорам.

