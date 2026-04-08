Венс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии и США: в МИД отреагировали

Журналисты спровоцировали Джей Ди Венса на заявление о том, что Украина якобы вмешивалась в избирательный процесс в США и Венгрии, заявил Тихий.

Высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве Украины в выборы в Венгрии и США обусловлены предвыборной риторикой. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

"Я призываю всех полностью прослушать эту пресс-конференцию, где это прозвучало. И вам станет очевидно, что присутствующие там журналисты, не буду давать оценку их окраске, но они много раз подряд пытались спровоцировать вице-президента США на различные резкие заявления", - сказал он.

Спикер МИД Украины отметил, что практически на все такие попытки вице-президент США отвечал нейтрально.

"А что касается той фразы, которая прозвучала, то мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании. Мы не придаем какому-то слишком эмоциональному резкому оттенку тому, что прозвучало. Поэтому мы не преувеличиваем значение этого заявления", - добавил Тихий.

Заявление Вэнса о вмешательстве Украины в выборы

Напомним, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что обвинил европейских бюрократов в одном из худших внешних вмешательств в выборы в Венгрии. Также, по его словам, американским властям известно о том, что "в украинских разведывательных службах есть элементы", которые якобы пытаются повлиять на выборы в США и Венгрии.

Вэнс сказал, что "некоторые люди из украинской системы участвовали в избирательной кампании представителей Демократической партии" буквально за несколько недель до победы Дональда Трампа на выборах. При этом, как отметил вице-президент США, он озабочен проблемами американцев и не позволяет, чтобы на него оказывали влияние такие действия.

