Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп напомнил о том, что срок его ультиматума Ирану истекает.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдёт нечто революционно прекрасное, кто знает?" - написал он Truth Social.

По его словам, "мы узнаем это сегодня ночью, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира".

"47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!" - добавил Трамп.

Издание Axios писало, что президент США стоит перед важным решением, которое необходимо принять в сжатые сроки - выполнить свою угрозу уничтожить инфраструктуру Ирана, начиная с 20:00 по восточному времени, или снова отложить свой крайний срок, чтобы дать шанс переговорам.

Известно, что американский лидер угрожал до полуночи уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также принять другие меры, которые будут иметь разрушительные последствия для иранцев и спровоцируют опасный ответ во всем регионе.

"Если президент увидит, что соглашение приближается, он, вероятно, отложит это. Но только он и он один принимает это решение", - подчеркнул высокопоставленный чиновник администрации.

В то же время представитель министерства обороны сообщил, что в ведомстве "скептически" относятся к тому, что на этот раз будет какое-то продление.

