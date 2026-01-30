Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы

Президент США угрожает ввести тарифы для стран, поставляющих нефть коммунистическому режиму.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за Кубы и угрожает ввести тарифы для стран, поставляющих нефть кубинскому коммунистическому режиму. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В нем отмечается, что Трамп подписал соответствующий исполнительный указ, согласно которому политика и действия кубинского правительства представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Чтобы устранить ее, он приказал создать тарифный механизм, который позволит США вводить дополнительные пошлины на импорт из иностранных стран, которые "прямо или косвенно продают или иным образом поставляют любую нефть на Кубу".

Как заявили в Белом доме, этот шаг знаменует собой значительное усиление давления США на кубинское правительство, направленное на защиту американской национальной безопасности и внешнеполитических интересов.

В сообщении говорится, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты.

"Например, на Кубе расположен крупнейший российский иностранный центр радиоэлектронной разведки, который занимается кражей конфиденциальной информации, представляющей национальную безопасность, из США", – утверждают в Белом доме.

Также там заявили, что на Кубе расположен крупнейший российский зарубежный объект радиоэлектронной разведки, который "пытается похитить конфиденциальную информацию о национальной безопасности США". К тому же, утверждают в администрации Трампа, Куба продолжает углублять сотрудничество с Китаем в сфере разведки и обороны и "приветствует такие транснациональные террористические группировки, как "Хезболла" и "Хамас"".

США также обвинили кубинский режим в преследовании и пытках политических оппонентов, давлении на свободу слова и прессы, мести семьям политических заключенных.

"Соединенные Штаты имеют нулевую терпимость к грабительским действиям коммунистического кубинского режима", - заявлено в сообщении.

У Трампа добавили, что администрация будет пытаться привлечь кубинский режим к ответственности, одновременно поддерживая стремление кубинского народа к свободному и демократическому обществу. Исполнительный указ должен вступить в силу в пятницу, 30 января.

Отношения США и Кубы

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп пригрозил Венесуэле и Кубе. Он, в частности, заявил, что в течение последних десятилетий Венесуэла поставляла нефть и платила деньги Кубе, получая в обмен услуги кубинских "служб безопасности", в частности офицеров личной охраны для Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса. Теперь же, по его словам, Венесуэлу защищают США, и больше не будет "ни нефти, ни денег Кубе". Также президент США сделал несколько репостов чужих публикаций, прозрачно намекая на близкое падение коммунистической диктатуры на Кубе. В одном из репостнутых комментариев предлагалось сделать президентом Кубы действующего госсекретаря США Марко Рубио, который имеет кубинские корни.

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что внешнее давление неприемлемо для его страны, и подчеркнул, что Куба является свободным и суверенным государством и ей никто не имеет права навязывать решения. Более того, он отметил, что США не имеют морального права поучать Гавану.

