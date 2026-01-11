'Пока не стало слишком поздно': Трамп пригрозил Венесуэле и Кубе

Президент США намекает на скорый конец кубинской диктатуры.

Венесуэльские власти должны пойти на нормализацию отношений с США и заключение соответствующих соглашений, "пока не стало слишком поздно". Об этом в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

Он, в частности, отметил, что в течение последних десятилетий Венесуэла поставляла нефть и платила деньги Кубе, получая в обмен услуги кубинских "служб безопасности", в частности офицеров личной охраны для Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

"Но теперь это в прошлом. Большинство этих кубинцев погибли во время атаки США на прошлой неделе, а Венесуэла больше не нуждается в защите бандитов и вымогателей, которые годами держали ее в заложниках. Теперь Венесуэлу защищают Соединенные Штаты Америки – самые мощные вооруженные силы в мире – и мы будем ее защищать. Больше никакой нефти или денег Кубе – ноль", – написал Трамп.

Перед этим президент США сделал несколько репостов чужих публикаций, прозрачно намекая на близкое падение коммунистической диктатуры на Кубе. В одном из репостнутых комментариев предлагается сделать президентом Кубы действующего госсекретаря США Марко Рубио, который имеет кубинские корни.

Венесуэла, Куба и США: последние новости

Как писал УНИАН, во время операции по похищению Николаса Мадуро американские спецназовцы применили неизвестное акустическое или энергетическое оружие для нейтрализации венесуэльских военных. Пентагон давно имеет оружие на основе сфокусированной энергии (микроволны или лазеры), способное вызывать такие симптомы, и это могло быть его первое боевое применение.

Также мы писали, что во время американской атаки погибли около 100 человек, по крайней мере часть из которых были военными специалистами из Кубы. Кубинские власти сообщили о гибели своих военных и сотрудников разведки.

