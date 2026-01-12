Президент Кубы отреагировал на призыв Трампа заключить соглашение с США

Диас-Канель заявил, что Куба является независимым государством и никто не имеет права навязывать ей решения.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Вашингтоном. Свою позицию он опубликовал по этому вопросу в соцсети Х.

По словам Диас-Канеля, внешнее давление неприемлемо для его страны. Он подчеркнул, что Куба является свободным и суверенным государством и никто не имеет права навязывать ей решения.

"Куба - независимая и суверенная страна. Никто не будет диктовать нам, что делать", - написал Диас-Канель.

Более того, он отметил, что США не имеют морального права поучать Гавану.

"Те, кто превращает все в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют морального права указывать Кубе на что-либо, абсолютно ни на что. Те, кто сегодня истерично нападают на нашу страну, делают это, потому что болеют от ярости из-за суверенного решения этого народа выбрать свою политическую модель", - говорится в сообщении президента Кубы.

Куба и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла в течение последних десятилетий поставляла нефть и платила деньги Кубе, получая в обмен услуги кубинских "служб безопасности". В частности, речь идет об офицерах личной охраны Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса. Глава Белого дома подчеркнул, что теперь это в прошлом, поскольку большинство этих кубинцев погибли во время атаки США по столице Венесуэлы. Трамп добавил, что "больше не будет ни нефти, ни денег Кубе".

Также мы писали, что, по словам Трампа, США могут нанести новые удары по Ирану, если продолжатся убийства участников акций протеста. Президент США отметил, что в Иране "дела идут очень плохо". Трамп на вопрос о возможности усилить давление на коммунистический режим Кубы ответил журналисту, что не думает, что можно оказывать гораздо большее давление, кроме "как просто войти туда и разнести это место к черту".

