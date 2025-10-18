Несколько источников описали беседу как напряженную, откровенную и временами "неприятную".

Президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", поскольку лидеры разошлись во мнениях о будущем войны в Украине во время встречи в Белом доме.

Как пишет CNN, несколько источников, знакомых с ситуацией, описали беседу как напряженную, откровенную и временами "неприятную".

"В "прямом и честном" разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что на данный момент украинский лидер не получит ракеты большой дальности, к которым он стремится. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями в ходе предстоящей суровой зимы", - пишет издание.

Видео дня

После окончания встречи Трамп выступил за прекращение огня на линии фронта и призвал к прекращению убийств.

По данным CNN, он объяснил своему окружению, что это связано с "реалиями текущего состояния конфликта", утверждая, по словам одного из чиновников, что разрушения и убийства слишком велики.

"Обе стороны должны заключить сделку", — сказал другой чиновник, отметив, что ситуация будет только ухудшаться.

Разговор Трампа и Зеленского - что известно

Как заявил президент Украины, во время закрытой для прессы встречи в Белом доме они с Трампом говорили о поставках оружия, в частности дальнобойного. Также, по его словам, президенты обсудили анонсированную встречу Трампа с Путиным в Будапеште.

"Президент [Трамп] поделился со мной своим диалогом с российской стороной. Поэтому мы понимаем все сигналы со стороны России. Они не являются новыми. Рассчитываем на давление президента Трампа ради завершения этой войны", - сказал Зеленский.

В свою очередь Трамп в посте в соцсети назвал встречу "очень интересной и дружелюбной", однако заявил, что пора "прекратить убийства и заключить сделку".

Вас также могут заинтересовать новости: