Президент Украины попросил не расспрашивать его о "Томагавках".

Во время закрытой для прессы встречи в Белом доме президенты Украины и США говорили о поставках оружия, в частности дальнобойного. Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Вашингтоне.

"Мы говорили о ПВО, это очень важно для нас. В то время, как мы сейчас общаемся, немало дронов привлекаются для ударов по Украине. Мы будем продолжать говорить, в частности о производстве [оружия]. Вопрос об этих всех графиках, временных аспектах - это все сложные вопросы. Поэтому наша команда будет пытаться смотреть на заказы разных систем, у разных стран. Но позитивный сигнал в том, что мы будем работать", - сказал президент.

По словам Зеленского, часть разговора с Трампом была посвящена и "дальнобойным системам" (вероятно, намек на крылатые ракеты "Томагавк"). Однако раскрывать подробности он отказался.

Видео дня

"Мы решили, что не будем [публично] говорить об этом сейчас. И Соединенные Штаты не хотели бы эскалации, поэтому возможные вопросы на эту тему будут оставлены без ответа", - сказал Зеленский журналистам.

Однако журналисты все же попытались задать вопрос о "Томагавках". Так, одна из журналисток спросила Зеленского, стал ли он более или менее оптимистичным по поводу поставок ракет "Томагавк" после встречи с Трампом. "Я реалист", – с улыбкой коротко ответил украинский лидер.

"Американская сторона сказала, что понимает, что они нам нужны. Никто не закрыл эту тему. Мы должны работать над этим больше", - ответил Зеленский на вопрос о "Томагавках" от другого журналиста.

Также президенты обсудили анонсированную встречу Трампа с Путиным в Будапеште.

"Президент [Трамп] поделился со мной своим диалогом с российской стороной. Поэтому мы понимаем все сигналы со стороны России. Они не являются новыми. Рассчитываем на давление президента Трампа ради завершения этой войны", - сказал украинский лидер.

Визит Зеленского в Вашингтон

Как писал УНИАН, во время общения со СМИ в начале встречи с Зеленским Трамп проявил интерес к боевым дронам украинского производства. Вместе с тем он подчеркнул, что стремится добиться прекращения войны без передачи Украине крылатых ракет "Томагавк".

А вот Владимир Зеленский отметил, что Путин явно не готов садиться за стол переговоров, поэтому стоит создать условия, при которых эти переговоры станут возможными.

Вас также могут заинтересовать новости: