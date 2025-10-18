Он заявил, что встреча с Зеленским была "интересной" и "сердечной".

Президент США Дональд Трамп рассказал об итогах своих переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку. Хватит пролитой крови, когда границы собственности определяются войной и храбростью", - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, они "должны остановиться там, где находятся".

"Пусть оба заявят о победе, пусть история решает! Больше никаких выстрелов, больше никакой смерти, больше никаких огромных и неподъемных сумм денег. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей убиваются каждую неделю. Хватит, возвращайтесь с миром домой к своим семьям!" - добавил Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа

Ранее Трамп проявил интерес к боевым дронам украинского производства, но стремится добиться прекращения войны без предоставления крылатых ракет "Томагавк".

"Вы никогда не знаете, что произойдет во время войны и мира. Поэтому мы будем говорить о "Томагавках", и мы бы предпочли, чтобы им не понадобились "Томагавки". Честно говоря, мы предпочли бы, чтобы война закончилась", - сказал он.

