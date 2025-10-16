Трамп наконец-то стал союзником Украины, - Politico

Киев демонстрирует новую уверенность благодаря постепенному сближению Зеленского и Трампа, надеясь на усиление поддержки США и сдерживание России.

Отношения между Киевом и Вашингтоном потеплели с тех пор, как Украина поняла, что в комнате может быть только "одна дева" - то есть, в центре внимания всегда будет Дональд Трамп. Украинские чиновники демонстрируют новообретенную уверенность, и все это благодаря президенту США, пишет Politico.

Несмотря на мощные авиаудары России по энергетической инфраструктуре, в Киеве наблюдается оптимизм: считается, что к весне или лету правитель РФ Владимир Путин может быть готов к переговорам о прекращении войны в следующем году.

На закрытом заседании парламента президент Владимир Зеленский предположил, что активизация действий России на востоке может стать последним крупным наступлением. Он подчеркнул, что стране придется пережить еще одну суровую зиму, но реальная возможность перемирия существует.

По словам украинского президента, для этого на Россию должно оказываться большее экономическое и военное давление, чтобы Путин понял, что продолжение войны не принесет ему преимуществ, а только обескровит страну. После успешного прекращения огня в Газе Трамп намерен помочь остановить войну в Украине и получить новую "отметку" в своей политической карьере.

На этой неделе украинская делегация, включая главу Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлию Свириденко, обсуждала в Вашингтоне, как использовать переговорный потенциал Путина и помочь Украине пережить зимние авиаудары. Зеленский должен посетить Белый дом в пятницу для личной встречи с Трампом, и в Киеве надеются на положительные сдвиги.

"Покончить с Россией"

В своем выступлении перед Кнессетом Трамп отметил, что его усилия сосредоточены на прекращении войны между Украиной и Россией: "Сначала нам нужно покончить с Россией", - сказал он.

В прошлом месяце Трамп фактически назвал Россию "агрессором", чем изменил тон своей риторики относительно конфликта.

Постепенное сближение Трампа и Зеленского началось после серии напряженных встреч в феврале и августе, включая противоречивую встречу Трампа с Путиным на Аляске, которая вызвала критику в США и Европе. Тогда украинские и европейские лидеры наблюдали, как Трамп аплодировал российскому президенту, но сейчас позиции изменились.

Благодаря дипломатическим усилиям Зеленского и поддержке союзников, в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера и короля Чарльза, Трамп начал более положительно оценивать Украину. Это проявилось и на Генассамблее ООН, где он похвалил украинского лидера как "храброго человека" и заявил, что Украина может вернуть утраченные территории.

Также США усилили обмен разведывательными данными с украинскими силами, чтобы помочь в точечных атаках на энергетические объекты России. Разговоры о возможной передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" призваны сдержать Кремль, хотя риск эскалации удерживает Трампа от решительных шагов.

Несмотря на непредсказуемость Трампа, украинская сторона отмечает, что нынешний Трамп - значительно более надежный союзник, чем в феврале, и надеется, что это сотрудничество будет продолжаться.

Трамп об Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай. Он поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября.

Глава Пентагона Гегсет заявил, что США заставят Россию дорого заплатить, если она не прекратит войну против Украины. "Если нам придется осуществить этот шаг, Министерство войны США готово будет выполнить свою часть тем способом, которым только США могут это сделать", - подчеркнул он.

Кроме того, Трамп, комментируя предстоящую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил, что Украина собирается пойти в наступление.

