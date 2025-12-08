Трамп заявил, что команде Зеленского соглашение "нравится", и Россия также вроде бы согласна его принять.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о следующем шаге в переговорах Украины и РФ об окончании войны, раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы до сих пор не ознакомился с мирным планом США.

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что представители США общались и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

"Должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было по состоянию на несколько часов назад", - заявил президент США.

При этом он отметил, что вроде бы Россия согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского оно "нравится". Но согласен ли сам Зеленский - он не знает.

"Его команде оно нравится. Но он его еще не читал. Россия вполне согласна. Россия, видимо, хотела бы получить всю страну. Но Россия, как я понимаю, не возражает (против мирного плана). А вот устраивает ли это Зеленского - я не уверен. Его команде предложение нравится, но он его еще не прочитал", - сказал Трамп.

Мирный план США

Кремль заявил, что Владимир Путин не отверг американский план прекращения войны в Украине во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Дмитрия Пескова, состоялся первый прямой обмен мнениями, во время которого часть предложений приняли, а часть признали неприемлемыми, что он назвал "рабочим процессом поиска компромисса".

В то же время европейские лидеры призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на российские требования, пока США не предоставят гарантий безопасности. В то же время среди европейских союзников Украины крепнет понимание того, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради достижения мира. Это, якобы, будут считать "меньшим злом".

