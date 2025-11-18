Трамп готов поддержать новые санкции против России, но есть условие, - Reuters

Трамп соглашается на санкционный пакет, если будет сохранять личный контроль над его применением.

Президент Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых санкциях против России, если документ четко закрепит за ним право окончательного решения по любым ограничительным мерам. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома в комментарии Reuters.

По словам собеседника, Трамп "дал сигнал" о готовности поддержать закон в воскресенье поздно вечером, когда сообщил журналистам, что его "вполне устраивает" работа республиканцев над санкциями для стран, которые ведут бизнес с Россией на фоне провала Москвы по мирным переговорам с Украиной. Президент также предложил добавить в пакет Иран.

Инициативу поддерживают сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, которые продвигают санкции против государств, покупающих российские энергоресурсы. Комментарии Трампа, по оценкам экспертов, могут разблокировать продвижение законопроекта в Конгрессе.

До сих пор лидеры Палаты представителей и Сената воздерживались от голосования, поскольку Трамп продвигал альтернативный вариант - введение тарифов на импорт из Индии, второго крупнейшего покупателя российской нефти после Китая.

Впрочем, в Белом доме отмечают: поддержка президента будет зависеть от формулировки документа.

"Для нас всегда было важно, чтобы в пакете было исключение, которое гарантирует президенту право окончательного решения по санкциям. Поэтому, если это включено, я думаю, что президент будет рассматривать возможность подписания законопроекта", - отметил чиновник.

Собеседник также добавил, что переговоры с Россией о прекращении войны продолжаются, хотя и отошли из информационного поля:

"Мы до сих пор над этим работаем. Просто новостей так много, что это не было в центре внимания".

Новые санкции против России - последние новости

Напомним, президенту Трампу предложили три варианта санкций против РФ, он выбрал не самый жесткий. В то же время у американского лидера есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался.

После одобрения Трампа Конгресс переходит к рассмотрению двухпартийного законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил сенатор США Линдси Грэм. По его словам, они предоставят Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине".

