Новые санкции должны усилить давление на Путина с целью прекращения войны в Украине.

C одобрения президента США Дональда Трампа Конгресс переходит к рассмотрению двухпартийного законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил сенатор США Линдси Грэм. По его словам, они предоставят Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине".

"Законопроект позволяет президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая тем самым военную машину Путина", - написал он в социальной сети X (Twitter).

Грэм добавил, что законопроект предоставит американскому лидеру больше гибкости и полномочий, чтобы подтолкнуть кремлевского диктатора к мирным переговорам, воздействуя не только на Россию, но и на Иран, к примеру, который поддерживает режим Путина.

Также сенатор подчеркнул, что санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России "уже оказали значительное влияние".

Давление Запада на Путина - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Трампу предложили три варианта санкций против РФ, он выбрал не самый жесткий. Терпение президента США в конце концов лопнуло после того, как он пришел к выводу, что Путин тянет время. В то же время у Трампа есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался.

Кроме того, мы также рассказывали, что США поддерживают ЕС в использовании замороженных российских активов для Украины. Хотя окончательное решение до сих пор не было принято.

