По словам эксперта, вопросы по этим ракетам заставили Путина пойти на переговоры.

Ракеты Tomahawk уже сыграли свою важную роль, даже не будучи переданными Украине. Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко в эфире "Киев24".

""Томагавков" мы не получим сейчас и здесь ключевое слово - сейчас. Я это расцениваю, как Дамоклов меч, который будет нависать непосредственно над Путиным. Поэтому в принципе "Томагавки" даже не будучи переданными Украине, уже сыграли свою важную роль, заставив Путина выйти на переговоры", - подчеркнул эксперт.

По словам политолога, фактически сейчас президент США программирует следующую встречу с российским диктатором, которая должна состояться в Будапеште, в русле того, чего стремилась Украина, а именно "остановить войну там, где она есть".

"На самом деле встреча Зеленского и Трампа, которая затянулась до двух с половиной часов и длилась ровно столько же, сколько был разговор с Путиным. Многие говорили, как же так, всего 45 минут в графике президента США, но это там было же во время обеда. Это как раз и показывает, что в нынешней ситуации все идет правильным ходом", - заверил Чаленко.

Переговоры Трампа и Зеленского - последние новости

Ранее в CNN рассказали, что встреча с Трампом принесла Зеленскому хорошие новости. Во-первых, Трамп превозносил смертоносные преимущества "Томагавков", поставкам которых, по его словам, и была посвящена его встреча с Зеленским. Во-вторых, Трамп не боится признать, что Путин с ним играет.

Также в соцсети после встречи Трамп намекнул на прекращение огня вдоль нынешних линий фронта, что предполагает, что Киев вполне мог бы с этим смириться.

"Мы должны остановиться там, где находимся. Важно остановиться там, где находимся, а потом говорить", - подчеркнул президент Украины после встречи с американским лидером.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Трамп пока не сказал нам "да" относительно передачи "Томагавков", но Путин этого боится. Кроме того, на платформе X он добавил, что рассчитывает на президента Трампа, чтобы "приблизить конец этой войны".

"Мы, конечно, говорили о ракетах большой дальности. Но США не хотят этой эскалации", - сказал Зеленский также после встречи.

