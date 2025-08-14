По словам Дова Закхейма, американский президент не должен пойти по сценарию 1938 года.

Многие сейчас сравнивают встречу президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске с Мюнхенской встречей 1938 года между Адольфом Гитлером, британским премьер-министром Невиллом Чемберленом и французским премьером Эдуаром Даладье по поводу судьбы Чехословакии.

"Безусловно, сходства есть", - заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Дов Закхейм в своем материале для The Hill. Ведь Мюнхенская встреча проходила без участия чешского президента Эдварда Бенеша, а саммит на Аляске — не предполагает присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, существует широко распространенный страх, особенно в Европе, что Трамп уступит требованиям Путина относительно украинской территории — как той, что его войска уже захватили, включая Крым и части Луганской и Донецкой областей, так и той, что все еще находится под контролем Украины — в Херсонской и Запорожской.

В материале говорится, если Путину удастся получить контроль над всеми четырьмя областями — и особенно над всей Донецкой, где находится украинский "пояс крепостей", — он получит несколько потенциальных направлений для дальнейшего наступления на оставшуюся часть Украины. Это позволит российским войскам захватить страну, так же как Гитлер в итоге забрал всю Чехословакию.

"Однако существуют и значительные различия. Гитлер был полон решимости забрать Судетскую область, а затем и всю Чехословакию, не сделав ни одного выстрела. Подобным образом он ранее фактически присоединил Австрию в ходе аншлюса 1936 года. И ему это удалось", - пишет Закхейм.

Путин тоже хочет, чтобы ему просто отдали территории, которые его войска еще не оккупировали, без необходимости сражаться за них — в этом он действительно повторяет прецедент Гитлера. Но обстоятельства, по словам эксперта, совершенно иные. Россия ведет тяжелые бои с начала полномасштабной войны. В итоге за три года оккупанты добились "удивительно небольших территориальных приобретений".

Еще одно различие связано с соседями и партнерами Украины, подчеркнул Закхейм. В то время как ведущие европейские державы в 1938 году поспешно уступили требованиям Гитлера, то сейчас Франция, Германия, Великобритания, скандинавские и балтийские страны, ясно дали понять, что они поддерживают решимость Киева сохранить территориальную целостность, и что Украина должна иметь место за любым столом переговоров, где решается ее будущее.

"Кроме того, НАТО не закрыло дверь для перспективы, пусть даже отдаленной, вступления Украины в альянс; Путин же хочет захлопнуть эту дверь наглухо и навсегда", - написал он.

Также в материале говорится, что опасения европейцев усилил и тот факт, что Трамп заявлял о возможных уступках в виде обмена территориями. И то, что американский президент слишком стремится заключить соглашение, независимо от его условий для Украины, "лишь бы заполучить Нобелевскую премию мира".

Гитлер воспринял готовность Даладье и Чемберлена капитулировать в Мюнхене как сигнал, что он не встретит сопротивления Британии при захвате всей Чехословакии и в планах нападения на Польшу. Он называл обоих "жалкими червями", а документы нацистов, опубликованные после Второй мировой войны, показывают, что Гитлер считал Чемберлена настолько слабым, что опасался: британский премьер может сам заранее отдать Польшу, лишив Германию возможности захватить страну силой.

"Трампу необходимо показать Путину на встрече в Аляске, что он — не Невилл Чемберлен. Он должен избежать любых уступок российскому диктатору, ведь это лишь разожжет ненасытный аппетит Путина к новым завоеваниям — будь то оставшаяся часть Украины, нейтральная Молдова или один из балтийских членов НАТО", - подчеркнул автор.

Гитлер стремился к "жизненному пространству" (lebensraum) для немцев, Путин же стремится к восстановлению Российской империи. Как бы это ни называлось, цель одна и та же — территориальная экспансия.

Ранее УНИАН сообщал, что США надеются "выторговать" у Путина прекращение огня. По словам госсекретаря США Марко Рубио, для достижения мира "должен быть определенный разговор о гарантиях безопасности".

В России же озвучили новые детали встречи на Аляске. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

