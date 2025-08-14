В Вашингтоне считают, что уже в начале встречи Путина с Трампом станет понятно, получится ли договориться хотя бы о чем-то или нет.

Во время переговоров с российским диктатором на Аляске президент США Дональд Трамп надеется достичь "определенного прекращения боевых действий" между Россией и Украиной. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, которого цитирует CNN.

"Чем дольше продолжаются эти войны, тем труднее их прекратить. Это реальность продолжающихся боевых действий, поэтому прекращение огня является таким критическим", - сказал он.

Рубио также отметил, что для достижения мира "должен быть определенный разговор о гарантиях безопасности, должен быть определенный разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они воюют".

Видео дня

При этом он подчеркнул, что для заключения мирного соглашения понадобится согласие и России, и Украины.

Рубио также повторил ранее озвученный Трампом тезис о том, что уже на раннем этапе встречи с Путиным станет понятным, "возможно ли что-то или нет".

"Посмотрим, как завтра сложится ситуация", - добавил он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Как писал УНИАН, накануне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп, вероятно, попытается выторговать у Путина прекращение войны, предложив ему доступ к природным ресурсам Аляски и Донбасса, а также ослабление санкций.

В Кремле сегодня заявили, что надеются на перезагрузку отношений России и США по итогам встречи на Аляске. При этом россияне жалуются, что до сих пор их никто не хотел слушать.

Вас также могут заинтересовать новости: