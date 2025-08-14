Трамп и другие представители администрации дали понять, что пятничный саммит на Аляске не положит конец боевым действиям в Украине.

Белый дом установил крайне низкую планку ожиданий относительно возможного прорыва по результатам встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу.

Как пишет The Hill, Трамп и другие представители администрации дали понять, что пятничный саммит на Аляске не положит конец боевым действиям в Украине, при этом использовали такие термины, как "слушание" и "проверочная встреча", для описания запланированного обсуждения войны.

Президент США и его команда также в основном воздерживаются от прогнозирования возможных результатов встречи и отмечают, что, вероятно, потребуются дальнейшие встречи с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы достичь какого-либо конкретного прогресса в вопросе прекращения огня.

"Велика вероятность, что у нас состоится вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая", — заявил Трамп в среду. "Потому что, во-первых, я хочу выяснить, где мы находимся и что делаем".

Белый дом воздержался от каких-либо твёрдых обещаний относительно результатов пятничной встречи в Анкоридже, и подробностей пока мало. При этом сам Трамп дал неоднозначные сигналы о том, что произойдёт.

"Это своего рода упражнение для нынешнего президента в том, чтобы послушать друг друга", — заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт журналистам во вторник. "Послушайте, будет присутствовать только одна сторона, вовлечённая в эту войну. Поэтому президенту предстоит поехать и, опять же, получить более твёрдое и лучшее понимание того, как мы можем, надеюсь, положить конец этой войне".

При этом сам Трамп заявил журналистам, что разговор с Путиным "будет хорошим, но может быть и плохим". Он также выразил надежду на скорую организацию второй встречи с участием Путина и Зеленского, но допустил, что, возможно, она вообще не состоится.

"Если первая пройдёт хорошо, у нас будет быстренько вторая. Я бы хотел сделать это практически сразу", — сказал Трамп. "Я думаю, вторая встреча состоится. Второй встречи может и не быть, потому что если я сочту её нецелесообразной из-за того, что не получил нужных нам ответов, то второй встречи не будет".

Встреча Трампа и Путина

Ранее президент США сказал, о чем поговорит с Путиным на Аляске. Как сообщает NBC News, Трамп заявил, что не будет обсуждать территориальное разделение Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, его цель на встрече с Путиным на Аляске - прекращение огня в Украине.

А The Guardian писало, что Трампу будет крайне сложно убедить Путина, на это есть одна причина. Это связано с тем, что российские войска прорывают линию фронта, и лидер РФ считает, что выиграет войну.

