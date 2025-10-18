Пресс-секретарь Трампа подчеркнула, что обе стороны должны "принять реальность и заключить соглашение", поскольку США уже "устали от этой войны".

США начинают уставать от войны в Украине, терпение президента Дональда Трампа и американского народа уже на исходе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News.

Ливитт подчеркнула, что Трамп "усердно работает над достижением мира".

"Президент начал неделю с полета в Израиль через Египет, вернулся через 36 часов, чтобы почтить память Чарли Кирка, на церемонии вручения Медали Свободы в Белом доме. А затем на следующий день он провел три часа, разговаривая по телефону с президентом Путиным, пытаясь положить конец этой войне. Сегодня у нас был президент Зеленский, в Белом доме, и президент провел с ним трехчасовую встречу в кабинете министров", - рассказала она.

В то же время, по словам Ливитт, обе стороны должны "принять реальность и заключить соглашение", поскольку США уже "устали от этой войны".

"Это продолжается слишком долго, слишком много невинных людей погибло, и Соединенные Штаты Америки очень устали от этого. Достаточно, обе стороны должны признать реальность ситуации на местах прямо сейчас, и прийти к мирному соглашению, потому что терпение президента Трампа и терпение американского народа на исходе из-за этой войны", - заявила она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп донес свое мнение до обеих сторон конфликта, и был "очень откровенен и прямолинеен". При этом она подчеркнула, что президент США продолжит прилагать усилия ради достижения мира в Украине

"Трамп буквально не спит и трудится круглые сутки ради мира. И он продолжит делать это в отношении России и Украины, так же, как делал это в отношении Израиля и Газы. Он искренне верит, что существует реальный шанс на прочный и долгосрочный мир на Ближнем Востоке, и мы надеемся, что то же самое произойдет и с Россией и Украиной, и президент очень усердно над этим работает", - сказала Ливитт.

Встреча Трампа и Зеленского

Встреча президентов Украины и США в Белом доме длилась 2,5 часа, при этом Трамп заявил Зеленскому, что не намерен поставлять Украине ракеты большой дальности "Томагавк", по крайней мере, сейчас. Да и в принципе не взял на себя никаких обязательств по поставке оружия.

В то же время CNN пишет, что для Украины день мог бы сложиться гораздо хуже. По крайнй мере, Трамп открыто признал, что Путин с ним играет, и начинает прислушиваться к советам европейских союзников о том, что президент РФ понимает только силу.

