Согласно данным, 20 сентября он вышел из российского порта Приморск.

Военно-морские силы Франции сообщили, что власти страны расследуют вероятное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина, который находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании, введенными против России, пишет Reuters.

"После подозрения в нарушении правил судном Boracay был подан отчет в соответствующую прокуратуру в Бресте. Расследование продолжается", - говорится в заявлении ВМС Франции.

По данным издания, танкер с сырой нефтью сейчас стоит на якоре у атлантического побережья западной Франции, неподалеку от Сен-Назера. Примечательно, что против танкера были введены отдельные санкции со стороны Евросоюза и Великобритании в октябре 2024 года и в феврале текущего года.

Известно, что до этого его задерживали власти Эстонии из-за того, что танкер плавал без действительного флага страны. В статье указывается, что нередко танкеры теневого флота имеют непрозрачную структуру собственности и страхования. Кроме этого, часто возраст судна составляет более 20 лет.

По данным MarineTraffic, нефтяной танкер покинул российский порт Приморск 20 сентября текущего года. Он проплыл через Балтийское море и над Данией, а затем вошел в Северное море и проплыл на запад через Ла-Манш.

Танкер был построен в 2007 году, его сопровождал французский военный корабль после того, как он обогнул северо-западную часть Франции, а затем изменил курс и направился на восток, к французскому побережью.

Прокурор Бреста сообщил агентству, что расследование было начато после того, как экипаж не предоставил доказательств гражданства судна и не выполнил приказов. В ЕС заявили, что судно было связано с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, "используя при этом нерегулярные и рискованные методы судоходства".

Также Британия заявила, что судно было "вовлечено в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины ... или получение выгоды или поддержка правительства России" при перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.

Издание отметило, что в декабре 2024 года судно сменило название на Boracay, а до этого называлось Kiwala. Суда могут менять названия, но сохраняют один и тот же идентификационный номер IMO в течение всего срока эксплуатации.

Российский "теневой флот" и санкции

Ранее УНИАН сообщал, что в китайском порту Циндао некоторые операторы терминалов введут новые ограничения для старых танкеров, которые перевозят нефть из Ирана. Указывается, что ограничения будут предусматривать запрет на швартовку кораблей старше 30 лет. То же самое будет касаться судов, которые изменили свои идентификаторы Международной морской организации или имеют недействительные сертификаты. Новые правила должны вступить в силу с 1 ноября 2025 года.

Также мы писали, что Австралия снижает верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Также будет расширен санкционный список кораблей "теневого флота" России. Австралия пошла на такой шаг вслед за Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. То есть, она присоединилась к 18-му пакету санкций против РФ. Австралия также введет целевые санкции против еще 95 российских судов "теневого флота". В общем, под ограничения официальной Канберры попадут уже 150 танкеров.

