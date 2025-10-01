По словам Метте Фредериксен, "главным врагом" Европы является Россия.

НАТО должно усилить свою реакцию на гибридную войну России, которая является "только началом" и имеет целью разделить Европу. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен для Financial Times.

Она считает, что западному оборонному альянсу нужно "более глубоко" обсудить, как реагировать на враждебные действия Москвы: от нарушений воздушного пространства до саботажа.

"Мы должны быть очень откровенными относительно того, что это, вероятно, только начало. Мы хотим, чтобы все европейцы понимали, что стоит на кону и что происходит. Когда появляются дроны или кибератаки, цель состоит в том, чтобы разделить нас", - предупредила Фредериксен.

Также политик после вторжения в Данию неизвестных дронов заявила, что несмотря на то, что пока точно неизвестно, кто за этим стоит, "главным врагом" Европы является Россия.

По ее словам, увеличение европейских расходов на оборудование для противодействия дронам и киберзащиты само по себе не будет достаточным.

"Идея гибридной войны заключается в том, чтобы угрожать нам, разделять нас, дестабилизировать нас. В один день использовать дроны, на следующий день - кибератаки, на третий день - саботаж. Поэтому это не закончится только [усилением] возможностей", - заверила премьер-министр Дании.

В Financial Times напомнили, что Дания находится под давлением не только со стороны России, но и со стороны США. В частности президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет забрать у Дании контроль над арктическим островом Гренландия, не исключая для этого применения силы.

В то же время Фредериксен отметила, что она "очень гордится тем, как Гренландия смогла справиться с этой сложной ситуацией". По ее словам, Дания хочет углубить сотрудничество со всеми арктическими государствами, кроме РФ, в вопросах безопасности вокруг Гренландии.

Инциденты с дронами в Дании - что известно

Напомним, в Дании вечером 25 сентября из-за угрозы дронов закрывали один из аэропортов. Такой инцидент повторялся уже несколько раз за последний месяц.

После этого Метте Фредериксен сделала резкое заявление. Она подчеркнула, что Россия остается главным противником Европы, который стремится дестабилизировать обстановку на континенте.

"Мы должны ожидать большего количества подобных атак. Эти атаки выявили уязвимости", - предупредила премьер-министр Дании.

В то же время Reuters сообщал, что в Дании могут построить "стену из дронов" после вторжения неизвестных БпЛА. Этот вопрос обсудят сегодня, 1 октября, в Копенгагене лидеры Европейского Союза. В частности они обсудят четыре флагманские оборонные проекты, среди которых будет "стена из дронов", то есть сеть датчиков и оружия для выявления, отслеживания и нейтрализации дронов, вторгшихся в воздушное пространство.

