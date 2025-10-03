Такая эскалация происходит на фоне резкого усиления напряженности между НАТО и Россией.

Дания обвинила флот РФ в нацеливании на свои военные корабли и вертолеты в датских водах, в частности в наведении на них оружия. Кроме того, страна обвинила российский флот в том, что он поставил свои военные корабли на "курс столкновения" с датскими судами, которые следили за ними в этих водах. Об этом сообщает Newsweek.

"Мы стали свидетелями нескольких инцидентов в датских проливах, где вертолеты ВВС и военные корабли ВМС были освещены радарами слежения за целями и физически нацелены оружием с российских военных кораблей", - заявил глава военной разведки Дании Томас Аренкиэль на пресс-конференции в пятницу.

Он также подчеркнул, что военные видели несколько примеров, когда российские корабли плавали на курсе столкновения с датскими судами, "когда мы следили за прохождением российских кораблей через датские проливы".

Кроме того, он обвинил российские военные корабли в том, что они плавали через датские проливы "с гидролокаторами и оборудованием для создания помех и, по крайней мере в одном случае, очень вероятно, создавали помехи, что повлекло значительные нарушения работы GPS в Дании".

Эскалация между РФ и НАТО - что известно

"Последняя эскалация происходит на фоне резкого усиления напряженности между НАТО и Россией, когда западные союзники обвиняют Москву в ведении агрессивной гибридной войны против них. Кремль отрицает, что стремится к конфликту с НАТО или Европой, хотя заявляет, что они фактически находятся в состоянии войны в Украине из-за уровня западной поддержки сил Киева", - напомнили в материале.

В то же время сейчас растет риск прямого столкновения между НАТО и Россией, что может привести к катастрофической войне между двумя сторонами, которые имеют ядерное оружие, пишет Newsweek.

Также Россию подозревают в организации серии атак дронов, которые обследовали и даже нарушали работу критической инфраструктуры в Дании и других странах, однако расследование продолжается.

Кроме того, РФ обвиняют в серии серьезных нарушений воздушного пространства НАТО российскими дронами и истребителями, что подпитывает дискуссии среди союзников о сбивании этих самолетов.

Инциденты с дронами в Европе - последние новости

Ранее СМИ сообщили, что сегодня, 3 октября, над военной базой в Бельгии заметили полтора десятка дронов. База расположена в нескольких километрах от границы с Германией и занимает площадь 28 км². По словам журналистов, дроны были замечены "случайно", ведь в это время на базе проходили испытания системы обнаружения БпЛА.

Также сообщалось, что утром, 3 октября, аэропорт Мюнхена закрывали из-за угрозы дронов. Как стало известно, 17 вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

