Дата 5 мая интересна множеством медицинских праздников.

Пятый день мая оказался интересной датой со множеством международных торжеств. О том, какой сегодня праздник церковный, стоит узнать женщинам, чтобы помолиться покровительнице женского пола. Народные верования считают сегодняшнее число удачным для работы на огороде, но предупреждают об опасности пустых разговоров.

Какой сегодня праздник в Украине

День акушерки установлен на 5 мая, чтобы почтить труд людей, которые делают возможным чудо появления на свет нового человека. Хотя это международное событие, но такой праздник сегодня в Украине отмечают и наши медики. В честь него можно поздравить знакомых и родных врачей, пожелать им спокойных дежурств и здоровых пациентов.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю у православных верующих это день почитания мученицы Ирины Македонской. Как женской покровительнице, ей молятся о счастливом замужестве, легком быте, здоровье и послушании детей. Также чествуют икону Богородицы "Чаша неупиваемая", у которой просят избавления от алкоголизма, наркомании и других пагубных зависимостей.

В старом православном календаре проводится праздник сегодня в честь святого Луки и преподобного Феодора Сикеота. Второму читают молитвы про исцеление болезней глаз и зубов.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью проводится 5 мая, чтобы разрушить стереотипы и преодолеть дискриминацию таких людей, сделать общественные пространства доступными для них, а общество - более толерантным.

Есть ещё такие всемирные праздники сегодня - День борьбы с астмой, День знаний про легочную гипертензию, День мытья рук, День португальского языка, День Совета Европы, День карикатуриста и День ухода за ногтями.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы о сегодняшнем числе говорят следующее:

если утро холодное, то ещё в течение 40 дней возможны заморозки;

расцвела сирень - пора посадить морковь;

гроза с молнией предвещает отличный урожай овощей в этом году;

если среди дня не поют птицы, то близится непогода.

Наши предки считали очень удачным сегодня праздник для работы на огороде и посадки рассады, особенно капусты и огурцов. При этом старались провести работу ранним утром и без свидетелей. Девушки плели венки из полевых цветов. Есть обряд на женское счастье: нужно повязать на руку красную ленту с тремя узлами, и поспать с ней.

Что нельзя делать сегодня

Хоть в целом праздник 5 мая довольно счастливый, но также предупреждает о большой опасности. Нужно быть осторожными со словами - не сплетничать, не обсуждать людей за спиной, не делиться ни с кем планами и секретами. В эту дату слова имеют большую силу, поэтому не стоит обращаться с ними беспечно.

