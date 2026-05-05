Война в Иране привела к росту спроса на недорогие ракеты для борьбы с дронами, – Forbes

Издание отмечает, что полагаться на высокотехнологичные истребители, такие как Rafale и Eurofighter Typhoon, для борьбы с такими недорогими дронами никогда не было рациональным решением.

Война в Ираке продемонстрировала Франции и ряду других стран, что их военно-воздушные силы должны приспособиться к использованию дешевых боеприпасов класса "воздух-воздух" в больших количествах для противодействия недорогим беспилотникам противника, которые применяются во время массовых атак, сообщает Forbes.

В статье говорится, что недавно истребители стали привычным звуком над Иракским Курдистаном, который подвергся более чем 800 ракетным и дронным атакам во время войны с Ираном и в течение нескольких недель после прекращения огня.

"Автономный регион не имеет собственной системы противовоздушной обороны и не может самостоятельно ее приобрести, поскольку не является суверенным государством", – отмечает издание.

Кроме того, Багдад в настоящее время закупает системы противодействия дронам, но не будет делиться ими с Курдистаном.

Отмечается, что для обеспечения своей безопасности столица Иракского Курдистана, Эрбиль, полагалась на наземные системы противовоздушной обороны союзников, прежде всего американские Raytheon Coyote и британские Rapid Sentry, которые в ходе войны перехватили подавляющее большинство беспилотников, запущенных иранскими и иракскими вооруженными группировками.

Издание отмечает, что Иран продолжает неоднократно наносить удары по иранским курдским диссидентским группировкам, базирующимся в Иракском Курдистане, с момента, как 8 апреля перемирие прекратило боевые действия во всем регионе.

Примечательно, что в этот период после прекращения огня в социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как истребители перехватывают эти дроны на близком расстоянии за пределами города Эрбиль, вероятно, за пределами зоны действия наземных средств ПВО столицы.

Некоторые из этих самолетов, судя по всему, являются французскими Rafale, которые, скорее всего, применяют ракеты "воздух-воздух" малой и средней дальности типа MICA для сбивания дронов типа "Шахед".

Как отмечает издание, участие Франции в обеспечении противовоздушной обороны Иракского Курдистана не должно вызывать удивления.

"Помимо того, что Франция является членом коалиции под руководством США, которая помогала силам "Пешмерга" Иракского Курдистана бороться против группировки "Исламское государство", Париж и Эрбиль уже на протяжении десятилетий поддерживают теплые отношения", – говорится в публикации.

Примечательно, что в 2025 году Франция даже назвала одну из улиц в Париже в честь "Пешмерга".

Объясняется, что хотя французские ракеты MICA эффективны против печально известных иранских беспилотников-камикадзе "Шахед", они являются чрезвычайно дорогостоящим решением. К тому же, Франция уже израсходовала их большое количество в ходе войны.

Французское издание La Tribune сообщило, что французские истребители Rafale в общей сложности выпустили более 80 ракет MICA, преимущественно для защиты Объединенных Арабских Эмиратов, во время войны.

"Франция развернула 12 самолетов Rafale, чтобы помочь эмиратам усилить их современную систему противовоздушной обороны; каждый из них имел стандартное вооружение в виде четырех-шести ракет MICA", – добавляет издание.

По данным, каждая ракета MICA обычно стоит от 600 000 до 700 000 евро, то есть примерно от 700 000 до 820 000 долларов. Стоимость сбитых ими беспилотников Shahed составляла от 35 000 до 50 000 долларов за единицу.

Указывается, что MICA – это самая дешевая ракета, которую используют эти самолеты Rafale. Например, ракета Meteor с большей дальностью действия стоит примерно 2 миллиона евро или 2,2 миллиона долларов за единицу.

"Полагаться на высокотехнологичные истребители, такие как Rafale и Eurofighter Typhoon, для борьбы с такими дешевыми дронами никогда не было рациональным решением", – отмечает издание.

Отмечается, что помимо того, что ракеты стоят дороже дронов, одна только заправка таких высокотехнологичных истребителей для боевого воздушного патрулирования может обойтись дороже, чем изготовление и развертывание этих дронов.

