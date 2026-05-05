Новые атаки в Ормузском проливе поставили под угрозу хрупкое перемирие между США и Ираном, - WP

Резкое обострение конфликта в Персидском заливе поставило под угрозу апрельское соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Резкая эскалация атак в Ормузском проливе и Персидском заливе угрожает шаткому перемирию между Ираном и США, в то время как обе стороны пытаются достичь прогресса в переговорах об окончательном прекращении войны.

Два эсминца США, за которыми вплотную следовали два торговых судна, подверглись нападению во время успешного прохода через пролив в понедельник утром, что стало расширением операций США в этой водной артерии, пишет The Washington Post. Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, сообщили об иранской атаке на энергетический узел, вызвавшей пожар.

Иран выпустил крылатые ракеты и беспилотники по военно-морским и коммерческим судам США, но не добился попаданий, пояснил адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США. По его словам, Иран также направил шесть быстроходных катеров вслед за коммерческими кораблями, но силы США открыли огонь и уничтожили их. Он не стал уточнять, означает ли обмен ударами прекращение перемирия.

В отдельном инциденте президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес удар по южнокорейскому танкеру в проливе. "Возможно, Южной Корее пора прийти и присоединиться к миссии!" – написал он в Truth Social.

Позиция Ирана и угрозы

Любые американские суда в проливе будут считаться "законной целью", предупредил ранее глава Корпуса стражей исламской революции, основного подразделения иранских вооруженных сил.

"Ормузский пролив не будет открыт твитом президента Соединенных Штатов; управление и контроль над этим водным путем находятся в руках Ирана", – подчеркнул Ахмад Вахиди в своем посте в социальной сети X (Twitter).

Иранские официальные лица же заявили, что попытки США "вмешиваться" в иранское "управление" проливом будут квалифицированы как нарушение режима прекращения огня.

Экономические последствия и ход переговоров

Вопрос открытия пролива – жизненно важного узкого места для поставок нефти и газа, через который Иран замедлил трафик до минимума, вызвав серьезные сбои в мировой экономике – оставался центральным в ходе многонедельных переговоров между Ираном и США с момента их согласия на перемирие 7 апреля, которое в значительной степени остановило боевые действия, пишет СМИ.

Стороны обменялись рядом предложений и провели прямые переговоры в Пакистане, но не смогли преодолеть значительные разногласия по ключевым вопросам, включая ядерную программу Ирана. Ситуация осложняется тем, что Иран настаивал на использовании контроля над проливом в качестве рычага давления для требования разморозки активов и выплаты военных репараций.

Также сообщается, что Иран заминировал части пролива после того, как США и Израиль нанесли масштабные авиаудары по стране в конце февраля. С тех пор лишь немногим судам разрешили проход, но они обязаны координировать свои действия с Ираном, который начал требовать плату за транзит. Другие суда подверглись нападениям.

Тегеран практически закрыл водный путь для движения, отрезав примерно пятую часть мировых поставок энергии, что привело к дефициту ресурсов во многих странах и стремительному росту цен.

Проект "Свобода" и международная реакция

США связываются с сотнями судов, представляющих 87 стран, которые находятся в Персидском заливе, чтобы помочь им пройти через пролив. В частности, администрация Трампа сообщила, что продвигается вперед в осуществлении дальнейших военных действий по открытию пролива, включая совместные усилия Госдепартамента и международных партнеров по расширению обмена информацией о безопасности на водном пути.

Американский президент, в свою очередь, отметил, что эти действия "призваны освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого – они стали жертвами обстоятельств".

Военная миссия США по открытию Ормузского пролива под названием "Проект Свобода" включает в себя эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 военных самолетов ВМС и ВВС, беспилотники, спутниковые снимки и более 15 000 человек личного состава, уточнило Центральное командование.

Два американских эсминца, прошедшие через пролив в понедельник, не сопровождали коммерческие суда, а двигались по водному пути, чтобы очистить его для движения, пояснил Купер.

Атаки на региональные объекты

Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что их ПВО перехватили 15 ракет и четыре беспилотника 4 мая – это первые подобные атаки почти за месяц. Местные власти в нефтяном узле Фуджейра заявили о пожаре, вызванном одной из иранских атак. Также МИД ОАЭ отметил, что танкер, принадлежащий государственной нефтяной компании ADNOC, был атакован беспилотниками. Согласно заявлению, на тот момент танкер был пуст.

В Омане в результате нападения пострадали два человека, согласно сообщению государственных СМИ со ссылкой на "источник в службе безопасности".

В отчете указано, что целью атаки стало жилое здание в городе на полуострове Мусандам в Омане, в глубине суши от Ормузского пролива. В результате атаки также были выбиты окна и повреждены четыре автомобиля.

Сообщается, что военно-морская блокада иранских портов со стороны США остается в силе. Два авианосца и группа военных кораблей перехватывают коммерческие суда, которые посещали иранские порты или перевозят иранскую нефть или грузы. В ВМС заявили, что отправили обратно в Иран или остановили 48 судов, включая открытие огня по одному из них для вывода его из строя, когда оно пыталось прорваться через блокаду.

