Закрытое со времён ледникового периода озеро скрывало миллионы редких существ

Из-за аномального потепления воды в 2016 году они едва не исчезли.

На Скалистых островах Палау ученые исследуют изолированное озеро Медузы, где миллионы живых организмов эволюционировали в полной изоляции на протяжении 12 000 лет, пишет Daily Galaxy.

Удаленный водоем на острове Эйл Малк стал домом для уникальных золотых медуз, которые не встречаются больше нигде на планете. Отмечается, что это "пятое озеро" образовалось в конце последнего ледникового периода, когда уровень моря изменился, навсегда отрезав его от открытого океана.

Особенностью местных обитателей является их необычное поведение, обусловленное тысячелетиями изоляции.

"Медузы и водоросли имеют особую и полезную связь. Медуза вращается и плавает вокруг озера, чтобы водоросли получали достаточно солнечного света для фотосинтеза, а водоросли в свою очередь дают медузе энергию и питательные вещества", – отмечают исследователи.

По имеющимся данным, эти медузы ежедневно совершают синхронизированную миграцию, следуя за движением солнца. Они начинают свой путь на востоке на рассвете, а затем перемещаются на запад, создавая в воде настоящую "живую стену". По мнению ученых, такой механизм позволяет поддерживать жизнь микроскопических водорослей, обитающих в тканях медуз.

Популяция этих существ чрезвычайно чувствительна к изменениям окружающей среды. Так, в 2005 году количество медуз достигало 30 миллионов, однако из-за аномального потепления воды (явление Эль-Ниньо) в 2016 году они едва не исчезли. Только в 2019 году экосистема восстановилась, и количество особей снова исчисляется миллионами.

