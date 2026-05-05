У Европы нет другого пути: в Германии сделали громкое заявление о военном опыте Украины

В Германии призвали страны ЕС перенимать украинский опыт внедрения инноваций.

Поскольку Вашингтон стремится сократить свое военное присутствие в Европе, континенту необходимо обратить внимание на Украину и поучиться у ее революции в сфере оборонных технологий, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

"Мы должны рассматривать это как возобновленный призыв к более быстрой разработке и развертыванию наших собственных доступных мощностей, другого пути просто нет", – подчеркнул Вадефуль в Афинах, куда он прибыл для участия в переговорах по военному сотрудничеству со своими греческими коллегами. По его словам, пример Украины показывает, что военный потенциал может быть разработан и предоставлен гораздо быстрее, чем европейцы практиковали в последние десятилетия, пишет Politico.

Вадефуль не одинок в призывах к дальнейшим инвестициям в современные дроны, подобные тем, что разработала Украина. Во время крупных военных учений в Шампани на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон аналогичным образом указал на важность технологий беспилотников для национальной обороны.

Дроны, которые, как продемонстрировала Украина, могут быть изготовлены быстро и хорошо показывают себя против более дорогих технологий, особенно актуальны сейчас, когда Европа стремится ускоренно укрепить свою оборону против России на фоне дистанцирования США.

Сокращение американского присутствия в Европе

На прошлой неделе Пентагон объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии в течение следующего года. Эта новость появилась на фоне обострения конфликта между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который заявил, что у Вашингтона нет четкой стратегии по прекращению войны в Иране и что Тегеран "унижает" США.

Трамп также пригрозил вывести американские войска из Испании и Италии, чьи лидеры также критически относились к войне в Иране. Кроме того, президент США давно обдумывал выход из НАТО.

В итоге Вадефуль попытался преуменьшить угрозу масштабного вывода американских войск из Европы и выразил уверенность в способности Альянса к конвенциональному сдерживанию.

"Я твердо убежден, что США ценят значение и важность НАТО, в том числе для их собственной безопасности", – пояснил он, добавив, что уверен в сохранении потенциала сдерживания альянса, несмотря на перемены. Кроме того, он также отметил, что Берлин все еще пытается определить, какие именно решения принял Вашингтон и какие рычаги влияния на эти меры есть у его страны.

