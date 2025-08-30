Президент США уже ответил на это решение.

Тарифы президента США Дональда Трампа являются неконституционными, однако пока они могут оставаться в силе, постановил Апелляционный суд США.

Суд вынес решение, что президент США не имел законных полномочий объявлять чрезвычайные ситуации и вводить импортные пошлины почти против всех стран, при этом в целом поддержав вердикт специализированного федерального торгового суда, пишет Sky News.

Но апелляционные судьи отложили исполнение своего решения до середины октября, позволив тарифам оставаться в силе, чтобы администрация могла подать апелляцию на дело в Верховный суд.

Видео дня

Американский лидер, в свою очередь, прокомментировал это решение, заявив, что все тарифы по-прежнему действуют. "Если бы эти тарифы когда-либо исчезли, это стало бы полной катастрофой для страны. Это сделало бы нас финансово слабыми, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромные торговые дефициты и несправедливые тарифные и нетарифные барьеры, которые навязывают нам другие страны — будь то друзья или враги, — подрывающие наших производителей, фермеров и всех остальных", - написал он в Truth Social.

СМИ пишет, что решение суда может ограничить скорость и масштаб действий Трампа, несмотря на наличие у него альтернативных законов для введения импортных пошлин. В своём юридическом заявлении в этом месяце Министерство юстиции предупредило, что отмена тарифов может означать "финансовый крах" для США.

Другие новости о тарифах Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что масштабные пошлины президента США уже ранее были заблокированы Международным торговым судом. Решение было принято по иску Центра правосудия Свободы, поданному от имени пяти малых американских предприятий, импортирующих товары из стран, на которые распространяются пошлины.

Кроме того, мы рассказывали о том, что из-за действий Трампа обвалились продажи McDonald's - это произошло на фоне экономической неуверенности. Продажи сети ресторанов быстрого питания только в США сократились на 3,6 процента

Вас также могут заинтересовать новости: