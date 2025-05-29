Судьи заявили, что президент США превысил свои полномочия.

Международный торговый суд США в среду заблокировал пошлины, введенные в апреле президентом Дональдом Трампом, пишет Reuters. Также суд признал, что президент превысил свои полномочия, введя масштабные пошлины на импорт от торговых партнеров Соединенных Штатов.

В решении отмечается, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, которые не отменяются чрезвычайными полномочиями президента по защите экономики США.

"Суд не рассматривает целесообразность или вероятную эффективность использования президентом тарифов как рычага влияния. Такое использование недопустимо не потому, что оно неразумно или неэффективно, а потому, что [федеральный закон] этого не позволяет", - заявила коллегия из трех судей.

Видео дня

Суд дал администрации США 10 дней на "выполнение" своего распоряжения. Впрочем, она уже подала апелляцию и поставила под сомнение полномочия суда.

Отмечается, что решение было принято по иску Центра правосудия Свободы, поданному от имени пяти малых американских предприятий, импортирующих товары из стран, на которые распространяются пошлины.

Компании, среди которых есть импортер вина и спиртных напитков из Нью-Йорка и производитель музыкальных инструментов из Вирджинии, заявили, что пошлины вредят им вести бизнес.

"Если оспариваемые тарифные приказы являются незаконными в отношении истцов, они являются незаконными в отношении всех", - написали судьи в своем решении.

Еще по меньшей мере пять судебных обжалований тарифов ожидают рассмотрения. Генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд назвал тарифы Трампа незаконными, безрассудными и экономически разрушительными.

"Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение, и торговые решения не могут приниматься по прихоти президента", - говорится в заявлении Рейфилда.

Пошлины Трампа: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин США. Он назвал свой указ историческим и заверил, что пошлины вернут "золотой век". По словам Трампа, эти шаги должны были привести к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США. Тогда он ввел пошлины 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Кроме того, объявил, что вводит 20% пошлины на товары из ЕС, а для других стран - 10%. Против Китая США тогда ввели 34% пошлины, а против Великобритании - 10%. К Украине применили минимальную 10% пошлину.

После того неоднократно Трам менял свои решения относительно размера пошлин. Так, в отношении Китая он ввел самые большие пошлины - совокупная ставка составляла 145%. Глава Белого дома угрожал стране даже повысить пошлины до 245%. Однако после переговоров 12 мая администрация США заявила, что временно снижает самые высокие тарифы для Китая.

Также Трамп согласился отложить пошлины в отношении ЕС до 9 июля, хотя перед этим заявлял, что рекомендует ввести 50%-ные пошлины для Евросоюза с 1 июня, поскольку разочарован тем, что переговоры с ЕС продвигаются недостаточно быстро.

Вас также могут заинтересовать новости: