США усиливают ПВО на Ближнем Востоке, прежде чем нанести удар по Ирану, - WSJ

Пентагон перебрасывает THAAD, Patriot, авианосец USS Abraham Lincoln и истребители ближе к потенциальной зоне конфликта, готовясь к возможному ответу Тегерана.

Соединенные Штаты готовятся к возможным ответным ударам со стороны Ирана и развертывают дополнительные системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в регион уже перебросили авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln, а также перемещают истребители F-35 и F-15E ближе к потенциальной зоне боевых действий.

При этом, как отмечают в Вашингтоне, решение о применении силы против Ирана пока не принято.

Видео дня

"Трамп еще не определился, будет ли он применять силу и как именно. Но американские авиаудары по Ирану не являются неизбежными, говорят американские чиновники, поскольку Пентагон разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны для лучшей защиты Израиля, арабских союзников и американских войск в случае ответного удара со стороны Ирана и потенциального длительного конфликта", – говорится в материале WSJ.

Американские чиновники не исключают, что в случае приказа Дональда Трампа США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, однако прогнозируют зеркальный ответ Тегерана. Именно поэтому Пентагон делает ставку на усиление противоракетной обороны.

С этой целью США дополнительно развертывают батарею THAAD и комплексы Patriot на военных базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре.

Кроме того, в регионе уже находятся американские эсминцы с возможностями противоракетной обороны, способные перехватывать баллистические ракеты и беспилотники. Часть кораблей патрулирует вблизи Ормузского пролива, Аравийского моря, Красного моря и восточной части Средиземного моря.

Напряженность вокруг Ирана

Как сообщал УНИАН, США стянули на Ближний Восток мощную военную группировку. Теперь президент США Дональд Трамп должен решить, как именно ее использовать против Ирана.

По словам чиновников, с которыми говорили СМИ, Трамп попросил своих помощников предоставить варианты военной операции, которая не превратилась бы в длительную войну. В частности, рассматриваются удары по объектам ядерной программы Ирана, уничтожение иранского арсенала баллистических ракет, удары с целью свержения правительства или какая-то комбинация этих вариантов.

Вас также могут заинтересовать новости: