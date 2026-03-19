Больше места, меньше шума: бывшая стюардесса назвала лучше места в самолетах Ryanair

Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair известен умением втискивать как можно больше пассажирских мест в салоны самолетов ради того, чтобы сохранять более низкие цены на авиабилеты.

Для пассажиров это означает меньше комфорта, особенно если они высокого роста или более крупные по фигуре. И если это короткий часовой перелет, то ради экономиии можно пережить определенные неудобства. Однако если лететь придется 4-5 часов, то это будет гораздо сложнее.

Как выбрать лучшее место в самолете Ryanair

В свою очередь бывшая стюардесса Ryanair по имени Элеонор в эксклюзивном комментарии для The Mirror поделилась своими лучшими рекомендациями по выбору мест на борту самолетов авиакомпании, включая лучшие ряды для большего пространства и меньшего шума.

"Я бы сказала, что обычно лучше сидеть у аварийных выходов в середине самолета, как правило, в 17-м ряду, из соображений безопасности. Там больше места, а также потому, что детям до 16 лет нельзя сидеть у аварийных выходов, а младенцам до двух лет нельзя даже сидеть в двух рядах перед аварийными выходами. Поэтому эти места и 1-й ряд – это, по сути, единственные места, где вы можете быть уверены, что не проведете свой полет с плачущими младенцами рядом с вами", – отметила она.

Одновременно, по словам Элеонор, есть определенные места, которых пассажирам следует избегать.

"Я могу только посоветовать избегать места 11A. Это должно быть место у окна, но окна там нет! Вы ничего не увидите снаружи", – предупредила девушка.

Также она призвала избегать 32-го ряда на самолетах Boeing 737 MAX, поскольку там есть аварийные выходы и расположенное рядом с ними место экипажа, обращенное к пассажирам.

"Если вы сидите в этом ряду, то во время взлета и посадки на вас будет пристально смотреть бортпроводница, и вам придется пересаживаться каждый раз, когда она будет проходить мимо. Для бортпроводницы это было очень неудобно, я думаю, для пассажира тоже", – пояснила Элеонор.

Одновременно она подчеркнула, что гарантированное место на рейсах Ryanair не является критически важным, особенно учитывая, что полеты, как правило, короткие и бесплатного питания нет, а это значит, что ваше место не будет определять, будете ли вы обслуживаться первым или последним, как это может быть на других авиакомпаниях.

При этом бывшая сотрудница Ryanair дала еще одну рекомендацию, касающуюся мест в задних рядах.

"Избегайте мест в задней части самолета, в основном потому, что иногда, хотя и нечасто, только в некоторых аэропортах, у вас будет телетрап спереди, и вы будете последним, кто выйдет, если сидите в задней части", – пояснила она.

Кроме того, добавила Элеонор, в случае аварийной посадки на воду именно эта часть самолета первой окажется в воде, и "вы не сможете открыть двери сзади, поэтому ваши шансы на успешное приземление на воду значительно снижаются".

Другие полезные советы пассажирам Ryanair

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Ryanair известен довольно строгими требованиями к ручной клади. Более того, персонал авикомпании даже получает бонусы за выявление пассажиров-нарушителей.

В связи с этим эксперт по упаковке вещей Том Шотт посоветовал пассажирам Ryanair брать с собой в поездки картонные коробки, чтобы уместить по больше вещей в ручную кладь и не напороться на штраф.

В свою очередь опытная туристка с ником omariyv89 призвала путешественников быть очень внимательными с чемоданами на колесиках, ведь они довольно часто не вписываются в строгие рамки Ryanair.

