УЗВ раскритиковала ограничения на использование вагонов по возрасту: значение имеет только техническое состояние

Европейская практика не предусматривает списание грузовых вагонов исключительно из-за их возраста: ключевым критерием допуска подвижного состава к эксплуатации должно быть техническое состояние, а не календарный срок службы. Об этом заявили в ассоциации "Украинские железнодорожные грузоотправители" (УЗВ) во время дискуссии с участием представителей бизнеса, государственных органов и отраслевых экспертов, где одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос продления срока службы грузовых вагонов, который в настоящее время регулируется приказом №647 и предусматривает списание вагонов по достижении ими определенного возраста.

Представители бизнеса и логистических компаний призвали к взвешенному подходу, который будет учитывать как реальное техническое состояние вагонов, так и экономическую ситуацию в отрасли.

"Ключевым критерием допуска подвижного состава к эксплуатации должно быть его фактическое техническое состояние, а не временные ограничения эксплуатации. Именно результаты технической диагностики, проведения плановых и капитальных ремонтов и подтверждение безопасности эксплуатации должны определять возможность дальнейшего использования вагонов. Такой подход соответствует современным техническим принципам оценки ресурса подвижного состава и международной практике. В то же время важно обеспечить прозрачные и сбалансированные правила регулирования, которые будут учитывать интересы государства, бизнеса и безопасности перевозок", – считают в ассоциации.

По словам юриста и эксперта отрасли Марины Лисничей, в праве Европейского Союза отсутствуют нормы, запрещающие использование вагонов исключительно из-за их возраста. Вместо этого безопасность эксплуатации обеспечивается регулярным техническим контролем, обслуживанием и модернизацией подвижного состава.

Вместо списания вагонов эксперты призвали создать прозрачную систему учета вагонного парка и усилить контроль за техническим состоянием, особенно с учетом рисков аварий при перевозке опасных грузов. Среди предложенных решений – внедрение современных механизмов контроля, а также экономических стимулов для обновления подвижного состава.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что Украине следует отказаться от практики списания грузовых вагонов по истечении предельного срока эксплуатации и принять оценку их фактического технического состояния в качестве критерия возможности использования в рабочем вагонном парке. Такой подход соответствует европейской практике и позволит избежать рисков дефицита подвижного состава и, следовательно, сокращения объемов перевозок.