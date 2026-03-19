Цены будут расти быстрее: война на Ближнем Востоке подталкивает инфляцию в Украине

Инфляционные ожидания домохозяйств ухудшились на фоне сложной ситуации в энергетике и одновременного подорожания ряда товаров.

Инфляция в Украине может вырасти больше, чем ожидалось. Причина кроется в подорожании энергоресурсов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что после длительного периода снижения общая инфляция в феврале незначительно ускорилась – до 7,6% в годовом исчислении. Рост цен на топливо, услуги и сырые продукты был несколько быстрее, чем ожидалось, тогда как стоимость обработанных продуктов, напротив, росла несколько медленнее. В результате общая инфляция лишь незначительно превысила траекторию, прогнозируемую НБУ.

В то же время инфляционные ожидания домохозяйств заметно ухудшились, вероятно, на фоне сложной ситуации в энергетике в начале года, а также одновременного подорожания ряда товаров повседневного потребления, таких как топливо и сырые продукты питания.

Видео дня

"Дальнейшая траектория инфляции может оказаться выше, чем прогнозировалось, в частности из-за подорожания энергоресурсов на фоне войны на Ближнем Востоке", – сказал Пышный.

По его словам, учитывая риски усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий, правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

"Это решение поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в этом году и ее приведения к цели в 5%", - объяснил глава регулятора.

При этом он отметил, что в течение последних недель ситуация в энергосекторе Украины улучшилась, что должно ограничить ценовое давление. Однако война на Ближнем Востоке привела к существенному подорожанию нефтепродуктов и газа, что уже сказывается на внутренних ценах в Украине.

"Как следствие, траектория инфляции в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет несколько выше, чем предполагалось в январском прогнозе НБУ. В то же время существует неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации", – добавил Пышный.

Инфляция в Украине и мире – главные новости

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2026 года по сравнению с январем составила 1%. В годовом выражении (по сравнению с февралем 2025 года) потребительская инфляция составила 7,6%, что стало первым повышением с мая 2025 года.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что длительные боевые действия на Ближнем Востоке рискуют ударить по рынкам и экономике. В случае роста цен на энергоносители на 10%, который продлится в течение года, мировая инфляция подскочит на 40 базисных пунктов, а экономический рост замедлится.

