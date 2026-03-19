Тимочко объяснил, почему в России начали бояться украинских дронов

В частности, это может быть связано с коррупционными схемами на территории РФ.

В признаниях России об эффективности украинских БпЛА может скрываться серьезный подтекст. И сейчас важно, какой будет дальнейшая реакция Кремля. Такое мнение высказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в эфире Radio NV.

"На сто процентов они начнут закручивать гайки. Мол, есть угрозы со стороны Украины, а значит, определенные предприятия будут вынуждать работать по заниженным ценам на военную промышленность России. Мол, спасаем все, что можем. На сто процентов они будут заставлять ряд российских предприятий не просто работать сверхурочно, а отдавать готовую продукцию без каких-либо предоплаты. Это точно будет", - сказал Тимочко.

Он добавил, что в этом может быть и скрытый теневой подтекст. В частности, таким образом в России могут попытаться скрыть собственные коррупционные схемы.

"Сейчас на дроны они все свои коррупционные схемы спишут. Это не просто так человек такого уровня позволяет себе такую реплику. Точно не из уважения к нашим дронам. Из ненависти, из признания их успешными, но и параллельно, чтобы как-то себе угодить", - отметил Тимочко.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе для всей России. По его словам, сейчас ни один регион РФ не может чувствовать себя в безопасности из-за атак украинских БпЛА. В частности, он отметил, что если раньше Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, то сейчас это изменилось.

Также подобный тезис высказали и в Госдуме РФ. Так, депутат РФ Андрей Гурулев заявил, что площадь России слишком велика, чтобы защитить ее от украинских дронов. Он также пожаловался на отсутствие в России "сплошного поля" ПВО, из-за чего командование РФ вынуждено точечно "прикрывать" объекты инфраструктуры.

