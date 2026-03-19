АЗС снова переписали ценники: сколько стоят в четверг бензин, дизель и автогаз

Средние цены на топливо на АЗС в Украине в четверг, 19 марта, продолжили расти. Больше всего снова подорожало дизельное топливо, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что средняя стоимость бензина марки А-95 сегодня выросла на 27 копеек – до 70,49 грн/л. Дизельное топливо подскочило на 68 копеек – до 79,16 грн/л. Средняя стоимость автогаза на АЗС выросла еще на 22 копейки – до 44,12 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего заправиться 95-м бензином в четверг можно на АЗС сети "Фактор", где средняя стоимость составляет 67 грн/л. Дороже всего 95-м сегодня заправляют в сети OKKO – 73,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 69,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR - 71,99 грн/л;

KLO – 71,29 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,74 грн/л;

WOG – 72,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом в предпоследний рабочий день недели можно заправиться в сети U.GO. Средняя стоимость топлива здесь составляет 74,90 грн/л. Самый дорогой дизель в сети ОККО – 82,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 79,90 грн/л;

"Укрнафта" – 75,99 грн/л;

SOCAR - 80,85 грн/л;

KLO - 81,69 грн/л;

БРСМ-Нафта - 75,99 грн/л;

WOG – 81,99 грн/л.

Цены на автогаз

Средняя стоимость автогаза 19 марта превысила 44 гривни за литр. Дешевле всего заправиться газом можно на АЗС сети U.GO, где средняя цена составляет 41,9 грн/л. Газовым ценовым лидером дня стала сеть OKKO со средней ценой 45,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 44,39 грн/л;

"Укрнафта" – 41,99 грн/л;

SOCAR - 45,69 грн/л;

KLO - 45,60 грн/л;

БРСМ-Нафта - 42,21 грн/л;

WOG – 45,98 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин – последние новости

Из-за активизации боевых действий на Ближнем Востоке и продолжающейся блокировки стратегически важного Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли по сравнению с концом февраля 2026 года. Стоимость нефти марки Brent утром 19 марта превысила 110 долларов за баррель.

На фоне роста мировых цен на нефть и фьючерсов на газойл в Украине продолжает дорожать топливо на АЗС. В частности, 18 марта средняя стоимость бензина марки А-95 превысила 70 грн/л.

