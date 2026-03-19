В Славянске во время проверки документов мужчина убил полицейского: его разыскивают

Подозрительный мужчина, к которому полицейские подошли для проверки документов, открыл по ним огонь.

Во время проверки документов у подозрительного мужчины в Славянске Донецкой области убит полицейский.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, инцидент произошел сегодня, 19 марта, около 11:30.

По данным правоохранителей, подозрительный мужчина, к которому полицейские подошли, чтобы проверить документы, открыл огонь по полицейскому наряду.

"От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции", – заявили в Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию.

Расстрел полицейских в Черкасской области

27 января 2026 года в Черкасской области во время задержания мужчина, которого, по данным Нацполиции, разыскивали по подозрению в совершении убийства, открыл прицельный огонь по правоохранителям. Погибли четверо полицейских, еще один был ранен. При этом спецназовцы ликвидировали и подозреваемого.

Впоследствии начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма уточнил, что стрельбу в Черкасской области по правоохранителям устроил бывший военный. По сообщениям местных жителей, стрелок – Сергей Русинов, у него якобы был личный конфликт с депутатом Корсунского горсовета.

Тогда журналист Денис Казанский отмечал, что глава МВД Игорь Клименко должен дать обществу ответы на вопросы о стрельбе в Черкасской области, в результате которой погибли четверо полицейских и ветеран украинско-российской войны Сергей Русинов.

По словам Казанского, в окружении ветерана заявляли, что за событиями может стоять пророссийский депутат и руководство местной полиции, которое находится с ним в тесных отношениях.

