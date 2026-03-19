Снималась в шоу 'МастерШеф', уклоняясь от службы: в Украине судят офицера ВСУ

В Украине судят офицера ВСУ, которая снималась в популярном кулинарном шоу "МастерШеф", уклоняясь при этом от службы.

Как отмечается в соответствующем определении Печерского районного суда Киева, четыре месяца в 2025 году военная якобы находилась на лечении. Однако, следствие установило, что в это же время она на самом деле пребывала в Киеве и области и участвовала в съемках шоу.

"В период отсутствия на стационарном лечении ей неправомерно начислялось денежное довольствие, премия и надбавка за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года, чем нанесен ущерб в/ч", - говорится в определении суда.

Видео дня

Также отмечается, что с целью установления всех обстоятельств суд разрешил следователям получить доступ к данным мобильного оператора подозреваемой.

В документе указано, что под следствием находится штурман корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, старший лейтенант родом из Коломыи Ивано-Франковской области. Судя по всему, речь идет о 27-летней участнице 16-го сезона шоу "МастерШеф" Виктории Кузнецовой, которая на сайте проекта описана, как бывшая военная, работавшая штурманом в ВСУ.

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от военной службы путем обмана в условиях особого периода"). Военнослужащей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на днях стало известно, что победитель "МастерШеф-16" мобилизовался в ВСУ.

