Силы обороны атаковали в Крыму завод, на котором ремонтируются российские системы ПВО (видео)

Силы обороны Украины в районе Фиолентовского шоссе на территории временно оккупированного украинского Крыма в ночь на 19 марта нанесли удар по Инновационному центру производственно-технического предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей".

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на его мощностях ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны.

В частности, как отмечается, концерн обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного "щита" временно оккупированного украинского Крыма. Среди прочего на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

Кроме того, как сообщили в Генштабе, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава противника.

Удары по объектам врага: последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 марта Силы обороны нанесли удары по двум авиазаводам в России. В частности, по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска, что в Ульяновской области РФ. Это предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Также были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Отмечается, что этот завод специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Л-410.

