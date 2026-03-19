Может проплыть 30 метров под водой: в районе ЧАЭС заметили ловкого хищника (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали американскую норку. Об этом рассказали специалисты учреждения и обнародовали фото хищника.

"Ловкая, выносливая и всеядная - именно так можно охарактеризовать американскую норку. А еще - это агрессивная охотница, которая уверенно чувствует себя в воде и на суше. Она охотится на рыбу, земноводных и мелких животных, одновременно вытесняя местные виды, в частности редкую европейскую норку", - говорят исследователи.

По их словам, свои логова норка устраивает под корнями деревьев или занимает норы других животных вблизи водоемов, выбирая места с надежным укрытием и быстрым доступом к пище.

Видео дня

Несмотря на небольшие размеры, этот хищник обладает эффективным механизмом защиты. В случае опасности норка выделяет резкий мускусный секрет, который отпугивает врагов. Такой "аргумент" часто позволяет избежать столкновения и сохранить жизнь, отмечают в заповеднике.

Американская норка: что еще известно

Визон речной, или американская норка - хищное млекопитающее семейства куньих. Для природы Украины является инвазивным видом, который распространился из фермерских хозяйств, где специально выращивался для производства меха. У самцов длина головы и тела составляет 330-430 мм, хвоста - 158-230 мм, вес - 681-2310 граммов. Шерсть мягкая и роскошная. Общая окраска варьирует от насыщенного коричневого до почти черного цвета, но на брюшной поверхности более бледная и может иметь несколько белых пятен.

Анальные железы выделяют сильный, мускусный запах, который некоторые люди считают более неприятным, чем у скунсов. Делает логово под камнями или корнями деревьев, приспосабливает норы бобра или ондатры, или сам роет норы. Такие норы могут быть примерно 3 метра в длину и 1 метр вглубь от поверхности и иметь один или несколько входов чуть выше уровня воды.

Американская норка может погружаться на глубину до 5-6 метров и проплывать под водой около 30 метров. Как правило, имеет небольшой ареал обитания, но может преодолеть до 25 км за одну ночь при нехватке пищи. Потенциальная продолжительность жизни составляет 10 лет.

Другие новости Чернобыльского заповедника

