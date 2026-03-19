Кабмин увеличил размер компенсаций за поврежденное имущество: сколько будут платить

По словам Юлии Свириденко, предприятия, которые уже подали заявки на получение компенсации, могут их уточнить до 1 мая.

Кабинет министров в три раза увеличил размер компенсаций для бизнеса за поврежденное имущество в прифронтовых регионах, а также компенсаций расходов на страхование имущества. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Правительство расширяет программу страхования военных рисков. Компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 млн грн. Для остальной территории страны размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 млн грн", – отметила Свириденко.

Она уточнила, что в части компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество:

увеличена предельная сумма компенсации – с 10 млн грн до 30 млн грн;

отменена норма, согласно которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или другой государственной поддержки;

предоставлена возможность предприятиям, которые уже подали заявки, уточнить их до 1 мая 2026 года, в том числе увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество, если оно было включено в программу на дату повреждения или уничтожения.

Глава правительства добавила, что в порядок возмещения государством расходов на страхование имущества внесены следующие изменения:

увеличена предельная сумма компенсации с 1 млн грн до 3 млн грн;

ускорена возможность получить поддержку – подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования;

если договор предусматривает уплату страховой премии частями, компенсация также будет выплачиваться частями – пропорционально уплаченным платежам.

Компенсация за поврежденное имущество в Украине – главные новости

Правительство упростило порядок получения компенсаций по программе "еВідновлення" за жилье, находящееся в совместной собственности. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, теперь, если один из совладельцев уехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это не будет препятствовать получению помощи.

В октябре 2025 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому бывшие владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно вернуть в собственность земельные участки, на которых располагались эти объекты.

