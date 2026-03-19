Во всем мире дорожает все масло, кроме подсолнечного: эксперт объяснил причины

Последствия войны в Иране сказываются и на аграрном секторе.

Глобальные цены на большинство растительных масел продолжают расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость пальмового, соевого и рапсового масла существенно повысилась, а подсолнечное масло практически не изменилось в цене.

Управляющий партнер Sunstone Brokers Сергей Репецкий сообщил изданию Latifundist, что за последние недели тонна пальмового масла в мире подорожала примерно на 30 долларов, а тонна рапсового в Европе – на 30–40 долларов. Цены на соевое масло демонстрируют быстрые колебания в соответствии со стоимостью нефти, а вот подсолнечное масло ведет себя иначе.

"Только подсолнечному не везет. Цены на него так и не потянулись вверх, а наоборот, несмотря на рост фрахтов на пунктах назначения, покупатели делают вид, что ничего не произошло. Цены выросли на 5–7 долларов за тонну в Турции и Индии, а в европейских портах даже просели", – говорит Репецкий.

Отдельно на стоимость подсолнечного масла влияет предложение этого продукта из Аргентины, который предлагают к продаже в мае-июне с дисконтом около 30 долларов за тонну по сравнению с черноморским маслом на рынке Индии.

Репецкий объясняет ситуацию на мировом масличном рынке смещением спроса в сторону более дешевых масел. Еще одна причина – низкая торговая активность: в Индии она ниже средней, в то же время в ЕС – почти отсутствует. Определенную активность сейчас фиксируют только на рынке Турции.

Экспорт масла из Украины – главные новости

Украина еще до начала иранского кризиса существенно нарастила экспорт рапсового масла. За первые два месяца года он вырос в 34 раза по сравнению с январем-февралем 2025 года. В денежном выражении экспорт принес отечественным аграриям 102 миллиона долларов.

В то же время по пессимистическому сценарию убытки Украины от нереализованного за рубежом из-за российских атак подсолнечного масла могут составить 600-650 миллионов долларов.

