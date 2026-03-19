Песков: Мирные переговоры по Украине сейчас в состоянии 'ситуативной паузы'

В Кремле заявили о временной приостановке переговоров, объяснив это графиками США и обострением ситуации в сфере энергетики.

В Кремле заявили о временной паузе в переговорах по Украине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что дальнейшие встречи состоятся после согласования графиков всех сторон, прежде всего США, передают пропагандистские СМИ.

По его словам, речь идет о "ситуативной паузе", которая должна быть прервана после согласования времени для нового раунда трехсторонних переговоров.

"Как только будут согласованы графики всех трех сторон, надеемся, что эта пауза будет прервана", – заявил Песков.

Заявления об энергетике и безопасности

В Кремле также обвинили Украину в атаках на энергетическую инфраструктуру в Черном море, назвав их "бездумными и безответственными". В частности, речь шла об угрозах газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Песков заявил, что такие действия могут еще больше дестабилизировать ситуацию не только в регионе, но и в мире, особенно на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

В Кремле также подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о рисках дестабилизации энергорынка из-за эскалации вокруг Ирана.

Переговоры Украины и РФ

Ранее Песков заявил, что трехсторонние мирные переговоры между Соединенными Штатами, Россией и Украиной приостановлены.При этом пресс-секретарь Кремля заявил, что РФ продолжит работу в рамках обмена пленными и телами погибших с Украиной.

В то же время Владимир Зеленский сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влиянияситуации с Ираном на войну в Украине. Он отметил, что внимание США сосредоточено "больше на Ближнем Востоке, чем на Украине", поэтому мирные переговоры "постоянно откладываются".

Вас также могут заинтересовать новости: