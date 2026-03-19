Оккупанты изготовили партию ударных дронов для другой страны: что о них известно

Российский концерн "Калашников" завершил изготовление партии управляемых боеприпасов "КУБ-Э" по экспортному контракту для неназванного зарубежного заказчика. Об этом компания сообщила на своей странице в Telegram.

Испытания "КУБ-Э" завершились в ноябре 2021 года, а в 2022 году было принято решение о поставке изделия заказчикам.

Дрон предназначен для поражения небронированных одиночных и групповых наземных объектов. По данным с сайта производителя, радиус действия аппарата составляет 25 км, а высота полета - 150–1000 м. Скорость дрона достигает 80–130 км/ч. Максимальная взлетная масса составляет не более 8 кг.

"КУБ-Э" может применяться в дневных и ночных условиях, при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплексом позволяет передавать команды управления в режиме реального времени.

По словам захватчиков, "КУБ-Э" отличается "низкой акустической заметностью, простотой эксплуатации, высокой скрытностью и скоростью развертывания". Изделие можно запускать группами - несколько дронов одновременно с одного наземного пункта управления.

Ранее президент Украины заявил, что Россия передает Ирану "Шахеды", которые атакуют военные базы США. Сообщалось также, что Москва передавала Ирану разведданные о размещении американских войск и объектов, чтобы Тегеран мог их атаковать.

По мнению некоторых западных экспертов, на фоне войны на Ближнем Востоке дроны-перехватчики стали новым козырем Украины. Хотя страны региона оснащены современными системами противоракетной обороны, им бывает трудно справиться с большим количеством иранских дронов типа "Шахед".

Вас также могут заинтересовать новости: