Союзники по НАТО ищут способ возобновить движение через Ормузский пролив, – Рютте

По его словам, страны обсуждают оптимальный путь решения этой огромной проблемы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что союзники найдут способ возобновить движение через Ормузский пролив, заблокированный Ираном после атаки США и Израиля. Об этом сообщает Politico.

"Союзники... интенсивно обсуждают между собой и с Соединенными Штатами... лучший путь решения этой огромной проблемы безопасности. Я уверен, что союзники, как всегда, сделают все возможное для поддержки наших общих интересов, как мы всегда это делаем, – поэтому мы найдем путь", – сказал Рютте журналистам в Брюсселе.

Позиция Европы по ситуации в Иране

Как сообщал УНИАН, ближайшие союзники Трампа в Европе отказываются присоединиться к его военной операции против Ирана и направить корабли для открытия Ормузского пролива. В частности, европейские лидеры опасаются быть втянутыми в непредсказуемый конфликт, цели которого они не до конца понимают и который непопулярен среди их собственных граждан.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц, которого всегда считали сторонником трансатлантических связей, в крайне прямолинейном заявлении выразил сомнения относительно целесообразности американо-израильской войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник был столь же прямолинеен, заявив, что "это не наша война, мы ее не начинали". Повторяя позицию Германии, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил: "Мы не являемся стороной конфликта".

