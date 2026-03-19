Союзники по НАТО ищут способ возобновить движение через Ормузский пролив, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что союзники найдут способ возобновить движение через Ормузский пролив, заблокированный Ираном после атаки США и Израиля. Об этом сообщает Politico.
"Союзники... интенсивно обсуждают между собой и с Соединенными Штатами... лучший путь решения этой огромной проблемы безопасности. Я уверен, что союзники, как всегда, сделают все возможное для поддержки наших общих интересов, как мы всегда это делаем, – поэтому мы найдем путь", – сказал Рютте журналистам в Брюсселе.
Позиция Европы по ситуации в Иране
Как сообщал УНИАН, ближайшие союзники Трампа в Европе отказываются присоединиться к его военной операции против Ирана и направить корабли для открытия Ормузского пролива. В частности, европейские лидеры опасаются быть втянутыми в непредсказуемый конфликт, цели которого они не до конца понимают и который непопулярен среди их собственных граждан.
Так, канцлер Германии Фридрих Мерц, которого всегда считали сторонником трансатлантических связей, в крайне прямолинейном заявлении выразил сомнения относительно целесообразности американо-израильской войны.
Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник был столь же прямолинеен, заявив, что "это не наша война, мы ее не начинали". Повторяя позицию Германии, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил: "Мы не являемся стороной конфликта".