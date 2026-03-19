Студентов нужно срочно возвращать в аудитории: депутат назвал причину

Проблему с электроснабжением можно решить для тех университетов, которые вернутся к очному обучению.

В Украине большие проблемы с обучением в высших учебных заведениях. Всех студентов нужно возвращать в аудитории для продолжения обучения. Об этом народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк сказал в эфире канала Киев24.

"Что касается университетов, я считаю, что у нас огромные проблемы, и проблемы не только с электроснабжением. Нужно срочно возвращать студентов на очное обучение в наши украинские университеты. Абсолютно во все – в университет Шевченко, в строительные, в авиационные", – подчеркнул Нагорняк.

Он считает, что с 2021 года, когда впервые из-за пандемии коронавируса была введена онлайн-форма обучения, а затем на ситуацию повлияла еще и война, все в высших учебных заведениях расслабились – не только студенты, но и преподаватели. Многие молодые люди уехали в другие страны.

"Сегодня у нас огромный дефицит молодежи для зачисления. И вернуть их на онлайн или на смешанное обучение невозможно. Студентов нужно возвращать на офлайн-обучение", – добавил он.

По его мнению, вопрос с электроснабжением можно решить для тех университетов, которые вернут студентов на обучение в аудитории.

"Если не будет студентов, то этот университет не будет в приоритете для государства, правительства, чтобы они о нем позаботились", – сказал Нагорняк.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2026 года в Украине существенно вырастут стипендии для студентов. Получать их теперь смогут и учащиеся частных университетов. В частности, академические стипендии будут начисляться в размере не менее 4 тыс. грн.

В то же время стипендия курсантов высших военных учебных заведений на первом курсе составляет около 10 тысяч гривен в месяц и может повышаться до более чем 22 тысяч гривен в зависимости от курса, социального статуса и успеваемости в учебе.

Вас также могут заинтересовать новости: