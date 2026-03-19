5 штурмовая бригада получила партию генераторов от 'Украинской команды', - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали большую партию генераторов бойцам 5 отдельной штурмовой Киевской бригады. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Главное оружие современной войны – беспилотники. И они всегда должны быть заряжены. "Украинская команда" передала большую партию генераторов 5 штурмовой Киевской бригаде", - написал Артур Палатный.

Бойцы этой бригады защищали Киев и Киевщину. Участвовали в боях за Луганщину и Донетчину. И сейчас героически воюют на самых горячих точках на Востоке Украины.

"Уверен: благодаря нашей помощи все высокотехнологичное оружие 5 штурмовой всегда будет в полной боевой готовности. Что даст возможность нашим героям еще лучше выполнять боевые задачи", - отметил Палатный.

Бойцы 5 штурмовой поблагодарили всех, кто помогает армии.

"От имени командования и личного состава 5 отдельной штурмовой Киевской бригады искренне благодарим за поддержку "Украинскую команду" и всех, кто присоединился к сбору", - сказал представитель бригады.

Ранее сообщалось, что с 2022 года "Украинская команда" передала военным и гражданским более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривен. В частности, на фронт отправлено 4000 дронов, сотни зарядных станций и генераторов, более 100 автомобилей и т.д.

