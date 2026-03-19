РФ массово переселяет людей на временно оккупированные территории: социолог назвал цель Кремля

Также возникают вопросы относительно способности РФ восстановить эти территории.

Россия хочет изменить этнический состав на временно оккупированных территориях Украины в долгосрочной перспективе, поэтому и переселяет туда граждан. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал социолог Дмитрий Громаков.

"Если будут происходить какие-то политические действия вокруг этих территорий, чтобы у них был свой ресурс для защиты. То есть если будет, например, проводиться референдум о принадлежности этих территорий, доказательства исторической принадлежности этих территорий. То есть чтобы были люди, которые в долгосрочной перспективе будут заселять эту территорию", – сказал Громаков.

Он добавил, что также возникают вопросы относительно санкционной политики и восстановления на временно оккупированных территориях Украины.

"Без прекращения огня, без фиксации линии боевого соприкосновения невозможно говорить о восстановлении этих территорий. И мы видим те темпы восстановления, которые наблюдаются в том же Мариуполе, Донецке – они слишком медленные для того, чтобы говорить, что они смогут успеть за 15 лет реализовать эти планы", – добавил Громаков.

Ранее российские СМИ сообщали, что РФ хочет отправить на оккупированные территории Украины почти 114 тысяч россиян до 2045 года. Отмечается, что реализация планов Кремля может позволить увеличить численность населения на оккупированных территориях Украины на 67 100 человек, а проекты планировки территории – еще на 46 700 человек.

Между тем Associated Press ранее сообщала, что на оккупированных Россией территориях может проживать от 3 до 5 млн украинцев. Издание пишет, что эти люди живут с перебоями воды, света, тепла и отсутствием качественной медицины.

