Что в моде весной-2026: эти 10 трендов сделают образ невероятно роскошным

Стилисты констатируют, что прошлый год в моде позволял многое, но 2026-й стал куда требовательнее. Сейчас уже не получится выглядеть "просто нормально" - актуален только продуманный, выразительный стиль.
Гардеробу явно нужна ревизия, и именно сейчас лучшее время обновить его грамотно и без лишних ошибок. Мода становится смелее, роскошнее и заметно более выразительной, пишет City Magazine.
Тренды весны-2026: главные модные ориентиры
Сочетание тёмного гламура, чётких линий и лёгкой нотки декаданса сегодня в тренде. Ниже - десять ключевых направлений сезона. Если вы ещё не обратили на них внимание, самое время это сделать: обновление стиля начинается здесь.
Шёлковые платки. Громоздкие зимние шарфы уходят на второй план. Их место занимают лёгкие шёлковые платки, которые добавляют образу утончённости. Их можно носить на шее или вплетать в причёску – в любом варианте это быстрый способ сделать образ более дорогим и собранным.
Крупные очки. Миниатюрные оправы остались в прошлом. Сейчас актуальны массивные очки, закрывающие значительную часть лица. Они не только добавляют загадочности, но и делают образ более статусным и продуманным.
Структурные жакеты. Свободные и бесформенные пальто уступают место чётким линиям. Жакеты с выраженными плечами, двубортной застёжкой и декоративными пуговицами формируют сильный и уверенный образ. Такая вещь сразу задаёт тон всему комплекту.
Принт "бэмби". Яркие хищные узоры отходят на второй план. Им на смену приходит более мягкий и изысканный рисунок с мелкими светлыми точками на тёплой основе. Он выглядит свежо и легко вписывается в повседневные образы.
Высокий воротник. Жакеты и пальто с высоким, плотным воротником становятся важной деталью сезона. Такой элемент придаёт образу строгость и делает его визуально более дорогим и собранным.
Кружево. В этом году кружево выглядит иначе – более насыщенно и выразительно. Тёмные оттенки, полупрозрачные фактуры и сочетание с плотными тканями создают интересный контраст и добавляют глубины образу.
Брюки в сапогах. Заправленные в высокие сапоги брюки – одно из самых удобных решений сезона. Это не только защищает от непогоды, но и делает образ более цельным и актуальным.
Бархат. Выходит за рамки вечерней моды. В 2026 году его носят днём - в жакетах, брюках и костюмах глубоких оттенков. Он добавляет образу выразительности и визуальной дороговизны.
Лоферы. Кроссовки отходят в сторону, уступая место аккуратной классике. Лоферы становятся универсальной обувью, которая подходит как для повседневных, так и для более собранных образов.
Ледяной синий. Главный цвет сезона. Яркие и неоновые оттенки уступают место холодной палитре. Ледяной синий выглядит свежо, дорого и подчёркивает уверенность. Он легко вписывается как в базовый гардероб, так и в более сложные образы.
