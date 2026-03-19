Россия начала ограничивать доступ к Telegram на оккупированных территориях Украины

Российские власти, вероятно, начали замедлять работу популярной социальной сети Telegram на оккупированных территориях, хотя ранее в правительстве РФ заявляли, что сделают исключение для так называемой "зоны СВО", сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявления жителей этих территорий.

Издание сообщило, что в Луганской области уже ощущаются серьезные перебои в работе мессенджера. По словам жителя Щастинского района, даже с VPN дозвониться на подконтрольную Украине территорию почти невозможно.

"Абоненты соединяются, но поговорить не получается: задержка достигает 20 секунд, а часто вообще ничего не слышно", – говорится в статье.

Видео дня

Добавляется, что жительница Луганска поделилась, что без VPN звонки в Telegram вообще не проходят. В то же время, если найти VPN, который хорошо работает и который российские власти еще не успели заблокировать, связаться можно и даже нормально пообщаться.

Примечательно, что о проблемах с Telegram сообщают в чатах других оккупированных городов Донецкой и Луганской областей. Издание отмечает, что использование VPN частично решает проблему, но уже не везде.

В публикации указывается, что российские издания и блогеры с 16 марта начали массово писать о фактическом начале блокировки Telegram в России. Причем там он часто не работает даже с VPN, в отличие от оккупированных территорий. Официальная блокировка Telegram в России ожидается с 1 апреля 2026 года.

Блокировка Telegram в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что мониторинговый портал, собирающий информацию о сбоях в работе мессенджера, отметил , что за двое суток резко возросло количество жалоб пользователей на работу Telegram. В частности, за 16 марта было зафиксировано около 12 тысяч сообщений о неполадках, тогда как 15 марта – вдвое меньше. Добавляется, что проблемы с работой сервиса наблюдаются уже некоторое время, но недавно начались и сбои в десктопной версии. В Роскомнадзоре ранее заявляли, что сервис не выполняет требования российского законодательства и допускает распространение запрещенной информации.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны отметили, что Минобороны РФ запретило своим военным использовать Telegram, поскольку это может негативно повлиять на их военные операции. При этом аналитики ссылаются на жалобы российских военных блогеров, критикующих такое решение. Они не исключают, что запрет на использование Telegram для российской армии может обострить уже существующие проблемы со связью после блокировки Starlink. Больше всего жалоб на работу мессенджера поступает в России из Москвы и Санкт-Петербурга. Аналитики предполагают, что российские власти постепенно ограничивают работу мессенджера на своей территории для усиления цензуры в отношении войны в Украине.

